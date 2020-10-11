名家論壇》黃至堯／看起來簡單，其實不簡單的中年危機

多數高管想法很多但性格謹慎，風險意識越強，創業可能性就越低，畢竟拿的是真金白銀，加上 97% 失敗率, 創業真心需要一股傻勁！
開店
民宿、咖啡館⋯⋯是許多人的夢想。但人工加租金盈利非常有限，多數夢想咖啡館都在苦苦支撐。有些朋友選擇遠離城市到花蓮、台東開民宿，比起咖啡館，民宿盈利相對穩定，但投資也較高。
開公司
撐起一家公司成本遠高出你想像，回想領薪水的日子真幸福。高管創業多屬「迷你型」（個人工作室），由於業務能力有限，關鍵還是需要跟有業務能力的人合作才能生存。
開 Uber
這個選項最務實，把職業駕照考一考，車牌換一換，把以下相關文件準備好，下載個 app 就可以準備上路了 ，開車比你想像的辛苦，空間狹小、飲食不正常，絕不適合每個人。
2. 自由職業者
講師／導遊
生活輕鬆且收入不錯，首先不是人人都具備講師或導遊的特質，再者，懂跟會教一點關係也沒有。不管以前職位有多高，台上一分鐘，台下十年功，想要成為紅牌「說、學、逗、唱」缺一不可。
顧問
講師只要學生開心，下課就再見，但諮詢顧問則要跟相關部門協調，窗口不夠力也很麻煩，很多企業對除了要求結案報告, 還要「技轉」（內部有能力自行操作），一句話，錢不好賺。
教練
不是人人都能講課，又不想自己動手當顧問，皇天不負苦心人，教練出現了！坐著說話只問問題，不菲收費很多人以為找到人生新方向！但沒人告訴你如何接案子，靠做教練活的滋潤，真沒聽過！
3. 董事會/股東
董監事, 獨立董事, 薪酬委員⋯⋯
從個人職涯發展角度來說是非常有價值的路徑，然而前提是要讓董事會或董事長覺得你有一定的價值，重點一定建立在自己的專業及人脈上！
私人董事
剛興起的「私董會」可以讓你換個角度體驗中小企業主思維，透過聚會或朋友引薦擔任中小型企業「私人董事」，運氣好還有機會拿到些股份，也是不錯的體驗。
成為股東（執行董事）
很多新創公司負不起高薪於是提供技術入股，前提是你在要有一定知名度，對市場變化有敏銳度，更重要是樂於助人與分享，有口碑人家比較容易想到你！
結論，人在得意的時候要做好準備，千萬別等失意才找出路！人生路很長，切記提早為自己規劃下半場！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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