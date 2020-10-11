已組「四國聯盟」抗中　美國務卿坦言：台灣是美中衝突點

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已組「四國聯盟」抗中　美國務卿坦言：台灣是美中衝突點

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-11 12:54:24｜update2020-10-11 12:56:18

pompeo 川普
▲美國國務卿蓬佩奧接受訪問，表示「四方安全對話」會議上，各國外長都有共識一同抵禦中共侵略行為。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）日前接受廣播電台節目「修伊特秀」（ The Hugh Hewitt Show ）訪問保釋，美國已與「四方安全對話」（ Quad ）的盟友：印度、日本、澳洲一同組成對抗中國威脅的同盟，並坦承台灣問題是美國與中國的一個「衝突點」。
蓬佩奧 9 日接受「修伊特秀」電台專訪，伊特（ Hugh Hewitt ）指出，皮尤研究中心（Pew Research Center ）日前公佈的民調， 14 個經濟先進國家逾 7 成的民眾對中國持負面評價。蓬佩奧表示，從數據上來看，世界潮流已經轉變，人們知道中國共產黨隱匿 COVID-19 疫情，如川普所說，中共將會為瀆職付出代價。
對於「四方安全對話」可能成為「小北約」（ mini-NATO ），蓬佩奧表示，美國已開始在亞洲建立關係，以抵抗中國共產黨，上週於東京的會議中， 4 國外長理解共同的威脅，包括在外交、經濟上結盟，4 個強大的經濟體、民主國家將合作遏制中共的掠奪性活動。

伊特提及英國《金融時報》 近日發表的影片，題目為「中國和美國是否會因台灣爆發戰爭」（ Will China and the US go to war over Taiwan?），內容指出奪取台灣是中國軍方的首要任務，雖然《金融時報》認為美國對台灣立場的戰略模糊有助於和平，但近期呼籲華盛頓明確承諾對台防衛的呼聲明顯高漲。

蓬佩奧回應，美國想要的是和平而不是與中國發生衝突，美國確保履行對台灣的承諾，包括《台灣關係法》、對台出售武器的協議，或是美軍確保台灣、及其周遭地區的航行自由。這些都是美國應該、正在承擔的義務，川普政府實行、兌現確保美中對台灣的認知、理解。

另外，對於香港實施《港區國安法》、壹傳媒創辦人黎智英被捕等議題，蓬佩奧表示，從這些事件全世界都能明白中共沒有說實話，他們曾保證香港 50 年不變，但最終還是以謊言取代承諾，推行國家安全法不只是香港，還使全世界公民處於風險之中。蓬佩奧相信，世界會對此作出反應，各國領導人會為了保護國家公民而採取行動。
 
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