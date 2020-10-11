已組「四國聯盟」抗中　美國務卿坦言：台灣是美中衝突點

對於「四方安全對話」可能成為「小北約」（ mini-NATO ），蓬佩奧表示，美國已開始在亞洲建立關係，以抵抗中國共產黨，上週於東京的會議中， 4 國外長理解共同的威脅，包括在外交、經濟上結盟，4 個強大的經濟體、民主國家將合作遏制中共的掠奪性活動。
伊特提及英國《金融時報》 近日發表的影片，題目為「中國和美國是否會因台灣爆發戰爭」（ Will China and the US go to war over Taiwan?），內容指出奪取台灣是中國軍方的首要任務，雖然《金融時報》認為美國對台灣立場的戰略模糊有助於和平，但近期呼籲華盛頓明確承諾對台防衛的呼聲明顯高漲。
蓬佩奧回應，美國想要的是和平而不是與中國發生衝突，美國確保履行對台灣的承諾，包括《台灣關係法》、對台出售武器的協議，或是美軍確保台灣、及其周遭地區的航行自由。這些都是美國應該、正在承擔的義務，川普政府實行、兌現確保美中對台灣的認知、理解。
另外，對於香港實施《港區國安法》、壹傳媒創辦人黎智英被捕等議題，蓬佩奧表示，從這些事件全世界都能明白中共沒有說實話，他們曾保證香港 50 年不變，但最終還是以謊言取代承諾，推行國家安全法不只是香港，還使全世界公民處於風險之中。蓬佩奧相信，世界會對此作出反應，各國領導人會為了保護國家公民而採取行動。