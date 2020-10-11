康軒無誠意！全教總要求董座出面道歉 14日發動全民抵制
康軒無誠意！全教總要求董座出面道歉 14日發動全民抵制
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-11 13:22:15
康軒集團要揪出吹哨者及霸凌員工事件，全國教師工會總聯合會要求應向社會大眾道歉，就連學校老師，許多家長也出面表達應該加以抵制。但康軒集團僅以「會妥善處理」帶過，全教總認為這是完全沒有誠意的說法，因此發起初步抵制，並要求康軒集團在13日前，董事長應親自出面，就違反防疫規定、揪出吹哨者、霸凌員工等事件公開向社會大眾道歉並提出補救措施，否則全教總將於14日開記者會，發動全民全面抵制康軒集團。
全教總表示，康軒集團在教育界有許多事業，於中小學教科書市場有42%的市占率，如此重要的一個文教事業集團，竟然做出反教育的事件，當然是對教育的最差示範。尤其是董事長個人不遵守防疫規定，還罔顧勞權、打壓勞工，如此行徑讓現場老師手拿康軒課本「授課」，嘴要說明康軒集團為何不對，簡直就是讓老師拿手打自己嘴巴，叫現場老師情何以堪。因此，發動老師抵制康軒集團用品，不僅是對康軒的惡劣行徑表達不滿，更是避免造成教師在教學上的尷尬。另外，全教總指出康軒集團的行徑不僅讓老師不滿，社會大眾也不能認同。一個不顧全民健康、置全民於染疫風險中的的董事長，竟然要揪出吹哨者，還放任管理階層霸凌員工，這根本就是一種專制、獨裁的企業文化；是一個只顧利益、不顧公益的公司，而這家公司竟然還是從事教育事業，在文教市場上佔有舉足輕重地位的公司，根本就是「教壞囡仔大小」而引起許多父母、民眾的氣憤。因此，全教總決定拉高行動層級，從發動教師抵制，擴大到全民抵制。
全教總認為從這次康軒事件，也凸顯現行法令對於職場員工保護的不足，不僅「揭弊者保護法」遲遲沒有下文，根本無法保護企業內的吹哨者，而對於雇主霸凌員工的保護也付之闕如，導致本次員工受到霸凌事件，政府卻無法可罰的情況出現。倘若政府不加緊立法、修法處理，不良企業將更有恃無恐，打壓吹哨者、霸凌員工的事件將會一再上演，對國家、社會產生的不良衝擊將持續產生。
因此，全教總除呼籲政府盡速補強法律，以保護吹哨者及反霸凌勞工外，並在保障學生學習完整性的前提下，先啟動初步抵制，請所有老師、家長、學生不訂、退訂「康軒學習雜誌」，不要參加「卓越杯全國競賽」，已報名者，要求退費，若康軒集團拒絕退費，全教總將發動全面抵制。全教總同時要求康軒集團於10月13日前，董事長親自出面向社會大眾道歉、向受霸凌員工道歉，並提出該集團內部保護勞工、避免勞工被打壓的具體作法，否則，全教總將於14日召開記者會，呼籲全民抵制康軒集團，並提出具體的抵制行動。