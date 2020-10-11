影／AKIRA中文更標準！現身拜託「志玲姊姊」粉絲一件事

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影／AKIRA中文更標準！現身拜託「志玲姊姊」粉絲一件事

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-10-11 14:22:31

▲AKIRA（左）現身加持志玲姊姊慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲AKIRA（左）現身加持志玲姊姊慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
2021年志玲姊姊慈善年曆日前才公布預購消息，短短不到一個月的時間，馬上開出紅盤，為此，志玲姊姊慈善基金會也釋出姊夫AKIRA，為兩人的第一本合體年曆所錄製的加持影片，全程中文發音，誠意滿滿。
一向寵粉的志玲姊姊，為了感謝多年來支持慈善年曆的朋友們，2021年特別推出桌曆加掛曆組合套組，除了有更優惠的回饋價格，還加碼宣布限定組合套組額外加贈限量訂製口罩，特殊時期，果然充份展現了志玲姊姊的貼心。
▲▼志玲姊姊慈善年曆也是她和老公AKIRA的第一本合體年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲▼2021年志玲姊姊慈善年曆，也是她和老公AKIRA的第一本合體年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲▼志玲姊姊慈善年曆也是她和老公AKIRA的第一本合體年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲▼志玲姊姊慈善年曆也是她和老公AKIRA的第一本合體年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
隨慈善年曆附送的訂製口罩，不只限量，設計更是大有來頭，林志玲透露：「寬姐一向支持公益，這次知道我的防疫包的構思後，非常阿莎力，一口答應以寬魚國際有限公司的名義全數贊助口罩，並將我的想法，製作成可以洗滌的設計師款口罩。口罩的構圖繁花似錦，也有寬姐未來將會推出的設計師口罩的小金塊特有標誌，非常漂亮喲。『花樣年華』口罩的誕生，是希望在動盪的今年，大家都不要放棄希望，每一個口罩背後都是微笑，仍然可以找到讓自己發光的機會，創造花樣年華美麗人生。」

▲▼慈善年曆附送的訂製口罩和口罩夾。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲▼慈善年曆附送的訂製口罩和口罩夾。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲▼慈善年曆附送的訂製口罩和口罩夾。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
▲▼慈善年曆附送的訂製口罩和口罩夾。（圖／志玲姊姊慈善基金會）
志玲姊姊慈善基金會成立以來，合計已幫助上萬名孩童，平均每年累計捐助金額更高達千萬，基金會表示，除了一般民眾捐款、年曆義賣、以及志玲姊姊線上義賣專區的二手衣物義賣收入外，部份捐款來源更是志玲姊姊自掏腰包！而一直致力專注的兒童早療計畫、兒少圓夢計畫、兒少身心健康關懷等，都持續並穩定的進行，服務範圍更是一年比一年擴大。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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