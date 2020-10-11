民眾怨長春運動中心器材說明是「簡體字」　議員籲改善

台中市政府為提升台中市運動風氣，計畫新建10座國民運動中心，其中，南區長春國民運動中心，已於109年初完工，完成驗收、點交作業後由OT廠商進駐及開放供民眾使用。
邱素貞指出，長春國民運動中心由運動局委託OT廠商營運，於10月1日起至7日試營運期間，民眾發現不但有公園沒放水的水景，有一些灌木被踐踏，橋面地磚縫隙過大，溜冰場的扶手高度過高，不滿工程沒有完工，就已經勉強先行啟用，要求儘速改善，確保安全。
邱素貞也說，PTT上也有網友爆料，長春國民運動中心運動器材款式陽春，器材上打製「舒華」，經查為中國品牌、使用說明文字為簡體字，民眾抱怨有些地方根本看不懂，對中國製產品不具信心，萬一因操作不當發生意外，恐釀糾紛，邱素貞希望市府協調廠商，將簡體字改為繁體字，避免造成誤解，以符民眾期待與國情。
對此，市府運動局表示，長春國民運動中心委託舞動陽光股份有限公司營運，該公司採購的健身設備器材，由飛活運動行銷有限公司代理進口，所有器材皆經SGS、歐盟認證及ISO等國際檢驗合格，原廠標示原為簡體字，現已調整為繁體說明。
運動局指出，長春國運中心日前試營運期間，已聽取多方建議並持續調整配置，後續將視民眾使用情形，持續滾動調整，營造友善運動環境。