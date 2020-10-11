泰國巴士前往寺廟參拜 撞上火車釀至少17死、29傷
泰國巴士前往寺廟參拜 撞上火車釀至少17死、29傷
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-11 14:10:40｜update2020-10-11 14:27:09
據泰國媒體報導今（ 11 ）日當地時間早上 8 點（台灣時間 9 點）左右，在北柳府（ Cha Choeng Sao province ），一輛公車與火車相撞，造成至少 17 名乘客死亡，數十人受傷。當地警察表示，公車當時正前往北柳府一座寺廟參加「守夏節」（ Buddhist Lent ）結束儀式，寺廟距離首都曼谷大約 2 小時的車程。
泰國媒體報導，北柳府省長麥特里（ Maitree Tritilanond ）表示，目前事故造成 29 人受傷、17 人死亡，傷亡人數預計將會增加。《泰國公共電視》（ Thai PBS ）引述官員說法，車禍現場嚴重，現場仍有很多遺體暫時無法搬離。公車側翻倒下且整輛車的車頂與車體分離，救援人員需要用起重機才能將車輛吊起。報導指出，這類的致命車禍在泰國並不算少見，泰國的車禍事故率在全世界排名靠前，世界衛生組織（ WHO ）2018 年的統計，泰國交通事故死亡率是全世界第二高，肇事原因通常是超速、酒駕以及警方執法不力。
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