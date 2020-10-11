台灣女孩節　蔡英文：別再叫禮賓人員金釵

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台灣女孩節　蔡英文：別再叫禮賓人員金釵

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-11 14:17:00

國慶禮賓人員
▲總統蔡英文表示，希望國人未來不要再稱禮賓人員「金釵」，而是正式稱之為禮賓人員。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）
總統蔡英文今（11）日在臉書發文，表示今天是台灣女孩節，也是國際女童節，自2016年她的就職典禮開始，總統府各項慶典上曾被稱為「金釵」的禮賓人員都正名為「禮賓人員」，且男女各半、做一樣的事情。
蔡英文指出，今年國慶，大家可能都有看到穿著制服的「禮賓人員」，在國慶的各種場合，擔任服務貴賓的工作。過去，大家都叫他們為「金釵」，但是從2016年她的就職典禮開始，就已經稱他們為「禮賓人員」，而且男女各半，做一樣的事情。他們有的人會多國語言、會急救，都是受過專業訓練的禮賓接待人員。
蔡英文指出，在國慶大會上，也看到許多國軍英勇的女性，像是憲兵指揮部快速反應連12名騎乘重機登場的女兵，令人印象深刻。今天是台灣女孩節，也是國際女童節。社會中，每個女孩、女性都有自己的專業、興趣與樣貌。當大家說「民主台灣，自信前行」時，她也期待台灣的女孩、女性，都能活在更好的世代，更平等的社會；祝福所有的女孩，能成為自己喜歡的自己、成為與眾不同的自己。在發文的尾端，蔡英文特別利用hashtag功能標註「不要再叫金釵」。
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