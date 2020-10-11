國慶焰火交通大亂惹民怨　南市府回應

對此，台南市長黃偉哲在臉書致歉，「此刻，有些朋友還在接駁車途中，讓您等待那麼久，偉哲要向您說聲對不起，我們在檢討改進後，會做到更好」。
台南市政府回應，觀賞焰火人數湧進50餘萬人，遠超出市府原先預估的20到30萬人，規劃的北側、東側、南側的4萬餘格汽機車格位全部爆滿，各接駁站因湧入超乎預期的接駁人潮，一度造成排隊動線、乘車秩序混亂。
交通局局長王銘德指出，接駁區等候動線空間、導引服務人力不足、接駁車專用道未充分發揮效果，的確須檢討，出入安平地區的道路路幅不大，規劃的接駁車專用道被遊客車輛駛入，致接駁車專用道沒有充分發揮效果，各接駁站也因腹地太小，排隊等候動線、乘車秩序混亂，致候車遊客情緒不佳，經現場工作人員緊急回報應變增加排隊動線、大台南智慧交通中心配合調控接駁公車路線號控，才逐漸提升接駁效率，惟仍有部分遊客因搭不上接駁車無法觀賞國慶焰火。
王銘德也，昨天上午10時起實施分層管制，下午2時啟動接駁服務，2小時後，在大台南智慧交通中心全程監控的國慶假期交通疏運小組發現，北側、東側停車場已近滿場，湧入人潮車流已超乎預期。
王銘德說，依大會統計資料，戀愛廣場、億載金城、台灣船園區及觀夕平台部分就占了45萬人次，概估約有1萬5千部汽車、10萬部機車在2個小時內透過安北路、安平路、永華路、健康路進出會場，遠遠超過道路容量。
交通局表示，經統計進場接駁公車310輛、接駁1580車次、載運68746人；離場再加派25輛接駁公車，共335輛接駁公接駁1630車次、載運71246人；北側、東側、南側等8處臨時停車場共4萬餘格汽機車停車位，全部爆滿，加上擴大路邊停車範圍，均停車秩序良好。