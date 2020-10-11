翻出過往言論 羅智強猛批陳吉仲「民進黨的農業陳世美」
翻出過往言論 羅智強猛批陳吉仲「民進黨的農業陳世美」
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-11 14:49:52｜update2020-10-11 15:03:56
總統蔡英文日前宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口政策後，引發外界軒然大波。雖然政府官員們頻頻為政策背書，但仍然造成多數社會輿論反彈，其中主管機關農委會，主委陳吉仲也頻頻遭到在野黨的抨擊。國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，就在臉書上PO文，以過去陳吉仲反對外國農產品進口的論調，批評他根本就是「民進黨的農業陳世美」。
羅智強表示，陳吉仲的家庭，過去是靠著養豬將他養大，「靠著養豬產業長大、出國留學、成為教授，乃至於以『豬農之子』的身分當上農委會主委，但在他功成名就之後，就跟陳世美一樣，背叛了一路扶持他的人。」羅智強說，「看看陳吉仲在野時的言論，再看看他現在『降低進口農產品關稅，不會影響台灣農業』的嘴臉，這種陳世美，還能得到別人的信任嗎？」羅智強直言，陳吉仲的立場，顯然是民進黨已經準備要棄守農業，全面開放進口農產品。「但我們必須要嚴肅提醒的是，日本、韓國、中國大陸、歐盟……全世界國家都有農業保護政策。」羅智強說，「陳吉仲是把台灣的農業從業人員，都當作笨蛋在騙？」