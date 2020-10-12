星二代首拍武打戲傷不停　媽媽心疼：我不敢看播出

在演戲這條路上努力12年的寇世勳兒子寇家瑞，這次接受全新挑戰，把第一次武打戲，獻給《大俠霍元甲》。寇家瑞接到劇本開心的說：「小時候就愛看武打戲，常常邊看邊模仿，很嚮往成為江湖上伸張正義的俠士。這次在劇中角色飾演武術宗師霍元甲徒弟，一圓兒時夢想，超興奮。」

▲寇家瑞（左）飾演霍元甲徒弟。（圖 / 寇家瑞提供）

× ▲寇家瑞（左）飾演霍元甲徒弟。（圖 / 寇家瑞提供）

在《大俠霍元甲》寇家瑞一出場手拿三節棍，和師傅霍元甲對打，展現超強氣勢。寇家瑞透露：「劇中武打動作都在拍攝現場現學現賣，好在自己熱愛運動又是體育系畢業，長期打鼓下手腳協調性又很好，對於學習武打動作有非常大的幫助。」但有時難免忘記動作，就有可能會被打到，壓力其實很大，有次，寇家瑞不小心被三節棍打到，痛到跪在地上，媽媽知道後心疼不已，《大俠霍元甲》播出時，媽媽更是哭著跟他說：「我不敢看播出，因為只要看到武打動作，就想到你受傷的樣子，捨不得。」

▲寇家瑞拍戲會不小心被三節棍打到，讓媽媽心疼不已。（圖 / 寇家瑞提供）

× ▲寇家瑞拍戲會不小心被三節棍打到，讓媽媽心疼不已。（圖 / 寇家瑞提供）

第一次拍武打戲，寇家瑞常常會要求每個動作都表現完美，有時練到很累想放鬆時，會利用收工後跑步半小時，一方面整理情緒，也思考著怎麼讓工作表現更好。心情低落時，收到朋友簡單一句問候「不要給自己太多壓力，難受的話，講電話聊聊」，更是堅持下去的力量。經過這次武打戲的磨練，徹底激發出身體所有潛能，也讓寇家瑞更有信心，挑戰不同類型的角色形象和戲路。