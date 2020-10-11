湖北全球最大關公像　中國住建部：違建需整改

今年7月，這座觀光票房欠佳的形象工程被陸媒踢爆竟是未經規劃許可的違建，而且地基正在下沉，未通過消防驗收。但經營的官方荊旅集團當時辯稱這是「藝術品」，因此沒有事先申請，引發大陸輿論譁然。
中國住房和城鄉建設部官網8日通報，近期，住建部會同有關部門對媒體和民眾反映強烈的湖北省荊州市巨型關公雕像項目進行了調查。
通報指出，這座位於古城歷史城區範圍內建設的巨型關公雕像，高達57.3公尺，違反了「荊州歷史文化名城保護規劃」有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈。
經查「荊州歷史文化名城保護規劃」，荊州古城內建築最高不能超過15公尺。
通報要求湖北住房和城鄉建設廳結合職責，配合有關部門跟蹤指導荊州市做好巨型關公雕像專案整改；要舉一反三，加強監管，完善制度，發現苗頭問題及時干預、糾正，堅決杜絕濫建「文化地標」等形象工程、政績工程。
通報還要求，各地要樹立正確的政績觀、文化觀、價值觀和審美觀，汲取教訓，切實在城鄉建設中延續歷史文脈、塑造特色風貌、展現時代精神。
通報指，將超大體量公共建築、超高層地標建築、重點地段建築和大型城市雕塑作為城市重要專案進行管理，建立健全設計方案比選論證和公開公示制度，對於不符合城市定位、規劃和設計要求或專家意見分歧較大、公示爭議較大的，不得批准設計方案。
據陸媒中央廣播電台報導，荊旅集團總經理陳德貴8日回應稱，待收到具體意見後「積極整改」。他說，多部門組成的聯合調查組8月進駐荊州調查此事後，關公雕像一直處於關閉狀態。
不過中國住建部下令整改，是否代表關公雕像應該拆除，已引發大陸網友兩極意見。多數網友認為，既已建成，拆了浪費錢，「過了幾十年，這個也變文物了」；但也有不少網友主張應該拆，恢復本來樣貌，對各地起到警惕作用。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1091009