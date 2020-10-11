國台辦籲承認九二共識 綠委：已扔垃圾桶
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-11 15:19:03
蔡英文總統昨(10日)在國慶演說喊話稱，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。稍早中國國台辦回應，只有回到九二共識政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商。對此，民進黨立委許智傑今(11日)表示，習近平早將九二共識定調「一國兩制台灣方案」，九二共識已被丟到垃圾桶不能使用。
中國國台辦發言人朱鳳蓮針對蔡英文國慶談話回應稱，談話具敵對意識鼓吹謀獨，鼓譟勾連外部勢力蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀獨本質。 朱鳳蓮表示，造成兩岸關係緊張的根本原因，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，干擾和阻撓兩岸交流合作、勾連外部勢力進行挑釁，責任完全在民進黨當局。奉勸民進黨當局停止任何挑釁言行，不要在錯誤的道路上越走越遠。回到九二共識政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。
對此，許智傑今向自由時報表明，九二共識已經不能使用，習近平將其定義為「一國兩制台灣方案」，已經將九二共識丟到垃圾桶，所以國台辦應該要自我檢討。其實台灣就是不挑釁、不畏戰、不懼戰，中國應尊重台灣自由。 新聞來源為Newtalk 新頭殼