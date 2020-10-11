影／彰化醫院外展到草屯療養院　C肝治療見成果

彰化醫院護肝醫療小組楊智超及多名衛教師、醫檢師、批掛人員，帶著移動式超音波等儀器，坐交通車到了草療，在門診區幫精神狀況較穩定的病患做例行超音波及抽血檢查；接著他們帶著儀器進到保護室，看診精神病情較嚴重者，醫檢師抽血時2位衛教師還要在旁安撫，醫師做超音波檢查時也特別溫柔，隨時注意患者的反應。
護肝醫療小組成員指出，因為草療沒有肝膽科醫師，如果要帶精神科患者到外面醫院持續就診其他科，對於家屬是一個長期負擔，為了體恤弱勢的精神病患及家屬奔波、看顧的壓力，由他們來到草療，讓慢性B型及C型肝炎的精神患者可以積極治療是最好的方式，剛開始來的時候，精神病患還會覺得奇怪，幾次之後都會打招呼了。
楊智超說，彰化醫院早在6年前就到偏鄉衛生所去外展，因為病人不喜歡到醫院就診，太遠又太麻煩，所以他們主動下鄉，在衛生所內成立肝炎行動醫療站，定期下鄉，讓很多偏鄉的肝炎患者獲得治療。
楊智超指出，他們去年將外展門診拉到各地的洗腎室，因為彰化縣大部分的洗腎院所並沒有相關科別醫師可治療C肝，而這些病人通常1週要洗腎3天，常會忽略C肝的治療，他們去年就以此方式治癒了53個洗腎的C肝患者。
楊智超也表示，肝炎患者較易轉變為肝硬化或肝癌，C肝口服新藥可以阻斷此一進程，副作用低且治癒率達到9成8以上，健保給付又大幅放寬，今年取得草療同意，在雙方的合作下，盡可能把每一個C肝病患找出來，也對B肝患者定期追蹤，希望成為慢性精神醫療照護機構的外展門診模式，希望讓肝炎無所遁形，也因為C肝口服新藥治癒率高，根除C肝將指日可待。