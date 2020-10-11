黃智賢批蔡英文走「穩健台獨之路」

黃智賢也提及，2016年蔡英文的就職演說，也被許多專家稱許為“温和，穩健”，並且說蔡英文過關了。我說，不要被她的語氣騙了。在當天，立刻提醒，蔡英文的演說，有著許多台獨暗語。已經預示了她會穩健的，堅定的走台獨之路。
黃智賢「翻譯」蔡總統昨日在國慶大典說的:「台海和平是彼此共同責任，台灣無法單獨承擔。」真正的意思是：「兩岸關係最高價值是和平。即使我台獨反中，極盡過份之能事，你也不能以武力對付我。只要你用了武力，就是破壞和平，錯就在你。所以，我有一切台獨的自由，你不能阻止我。而且，是我單獨一直在堅持和平，承擔和平。是北京一直在破壞和平。」
黃智賢認為蔡英文說：「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係。」意思是，是北京一直在製造對立，破壞兩岸關係，不是我蔡英文。蔡英文說：「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」黃智賢指出，對等尊嚴的意思，是得要把台灣當成一個國家看待。注意，是共同促成。所以，注意一下你北京要為我付出什麼？包括我以民主之名支持港獨，以人民意願之名去中國化，尋求獨立。以區域和平之名，跟美國圍堵北京密切配合。你北京都不得說三道四，耀武揚威。所以，你的軍機在台海飛來飛去，就是沒有/共同促成。
最後，黃智賢暗酸，到底是要共同促成什麼呢？恭喜你，促成了「有意義的對」。那，什麼是「有意義的對」呢？那可是蔡英文說了算。萬一她覺得有意義，你覺得沒意義呢？你也只能閉嘴。你擺個臭臉，埋怨幾句，就破壞了台海和平。所以，蔡英文全勝。這，就是蔡英文雙十演說的全翻譯。
新聞來源為Newtalk 新頭殼