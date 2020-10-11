天公盃路跑 以「孫悟空、三太子及土地公」分難易級別
天公盃路跑 以「孫悟空、三太子及土地公」分難易級別
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-11 16:50:00
嘉義縣朴子市天公壇等單位，今(11)日上午辦「天公盃」路跑健走，以難易程度區分15公里的孫悟空筋斗雲、10公里三太子風火輪及5公里的土地公巡田水等3組，約有2000人參加，在翁章梁縣長等人鳴笛下熱鬧開跑。
大約2000人今天上午齊集在朴子市公所前廣場，一起參與「2020跑若飛天公盃路跑健走大賽」，嘉義縣長翁章梁、縣議員黃嫈珺、朴子市長吳品叡、嘉義縣體育會理事長羅信富及天公壇主委林博文等到場鳴笛開跑，並為選手加油打氣。為鼓勵、兼顧男女老少全民做伙運動，主辦單位區分較具挑戰性的路跑和休閒健走，有趣的將15公里路跑命名為「孫悟空筋斗雲組」、10公里取名為「三太子風火輪組」及5公里休閒健走的「土地公巡田水組」。各組將取男、女選手各前5名頒發獎金、獎盃，所有選手完賽後，也都能獲得天公造型獎牌、天公祖毛巾及天公祖造型環保袋等特色紀念品。天公盃路跑健走路線，參與者可奔跑或漫步於82線東西快速路的平面道路，沿途徜徉在田園風光中，途經荷苞嶼生態園區、安仁里的小葉欖仁綠色隧道，除運動強身外，更能在舒暢的視野間怡情養性。翁章梁縣長鼓勵大家每天走路30至40分鐘，養成規律運動的習慣，注重飲食營養均衡，在嘉義健康樂活。