雖看不到樂譜 視障者卻仍演奏出美妙陶笛樂音
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-11 17:47:15
盲人福利協進會及鵝媽媽樂團為鼓舞視障者走出生命中的盲茫然，國慶日晚間在嘉義市文化公園舉辦公益音樂會，多位視障者雖然看不到樂譜，仍用心的將旋律記在腦海中，讓現場觀眾沈浸在美妙樂音中。勇媽黃敏惠市長親自到場鼓勵。
國慶日的晚間，煙火在台南市燦耀天空，讓千萬民眾發出驚呼；嘉義市的盲人福利協進會成員與鵝媽媽樂團為協助視障同胞走出戶外，跳脫盲茫然的生活，也在文化公園舉辦公益演奏，多位視覺障礙者上場一起演奏出陶笛的音樂饗宴。公益音樂會時，嘉義市長黃敏惠親自到現場為演出者加油、打氣。黃敏惠表示，在國慶日的夜裡，很感動盲人福利協進會及鵝媽媽樂團都很用心地將美好的音樂送給大家，雖然沒有辦法看譜，仍很用心記在腦海中且不斷地練習，很用心地吹奏陶笛樂音，呈現很棒的音樂饗宴，讓我們一起來照亮盲茫路，請大家一起協助視障朋友，讓他們更好！嘉義市政府社會處指出，市府一直以來十分關心身心障礙者，編列服務身心障礙朋友的經費逐年遞增；市府努力提供身心障礙者，更多元化的福利服務，進一步提升自我能力，使身心障礙朋友獲得自立自主及融入社會的機會。