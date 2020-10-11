桃園新添90名國慶寶寶 鄭文燦：選擇桃園不會後悔
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-11 19:19:17
桃園市長鄭文燦今(11)日下午親自前往婦幼醫院，探視今年國慶寶寶並獻上禮物祝福；昨天雙十國慶，桃園市政府衛生局統計轄內28家地區級及診所總共接生了90名國慶寶寶，較去年同日多33人，針對桃園市每月提供3千元的育兒津貼及每胎3萬元生育補助，鄭文燦希望有更多的年輕人選擇桃園，「要把桃園當做台灣的第一站，也要把桃園當做年輕的第一站。」
鄭文燦指出，從他接任市長以來，增加人口數已超過20萬人，自105至109年10月出生寶寶共10萬7662人，平均1年約有2萬3千名新生命到來，為國家注入新活力與希望，而昨日桃園市出生的國慶寶寶分別為男生50人、女生40人，較去年同日多33人，讓國慶日更添喜氣。鄭文燦表示，桃園現在是全台成長進步最快城市，推動年輕家庭計畫相當成功，生育率更是全國第一，很多年輕人選擇人生第一站落腳桃園，在這裡工作生活、追求人生夢想。目前桃園市針對新生兒提供每胎3萬元、雙胞胎7萬元的生育補助，另外三歲以下幼兒提供每月育兒津貼3千元；若要疫後拚經濟，最好的方法就是結婚、買房、生子、住桃園，「選擇桃園不會後悔，因為桃園是一個成長上升的城市。」
鄭文燦指出，目前市府持續提供產婦及寶寶健康補助，在產婦上如孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕前及孕期中醫助孕養胎等，並對新生兒進行篩檢，以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，及早於黃金治療期間提供妥善診治，讓寶寶在桃園健康環境的搖籃下成長，是桃園市政府持續努力的最終目標之一。鄭文燦說，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家及每個家庭的寶，市府會持續推動及精進生育及育兒環境；衛生局王文彥局長也指出，桃園市提供每位產婦及兒童健康服務，相關資源可上桃園市政府衛生局網站查詢。