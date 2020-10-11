2020台灣設計展破280萬人次有史最多　賴清德親臨閉幕式

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2020台灣設計展破280萬人次有史最多　賴清德親臨閉幕式

記者金祐妤/新竹報導

calendar_today2020-10-11 20:20:00

2020台灣設計展破200萬人次有史最多 賴清德親臨閉幕式
▲台灣設計展「Check in新竹－人來風」十一日最後一天，副總統賴清德參加閉幕典禮，並到現場參觀設計展「城市終端機」。（圖/記者金祐妤攝,109.10.11）
2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」今(11)日最後一天，副總統賴清德參加閉幕典禮時表示，這麼受歡迎的活動要閉幕了，內心有些不捨，認為是有史以來辦最好的設計展。
賴清德副總統先到現場參觀設計展「城市終端機」，也到附近走訪新竹公園，感受近年新竹市公共建設改造的成果賴清德致詞表示，受邀參加台灣設計展的閉幕式，這麼受歡迎的活動要閉幕了，內心有些不捨，但「天下無不上的宴席」，他說，很欽佩林智堅率領的團隊，能在短時間內透過設計展掀起大風潮。
▲台灣設計展「Check
▲台灣設計展「Check in新竹－人來風」十一日最後一天，副總統賴清德參加閉幕典禮，並到現場參觀設計展「城市終端機」。（圖/記者金祐妤攝,109.10.11）
賴清德說、今天花了一些時間參觀設計展，才知道為何這次活動會那麼成功，主要有三點，首先是將整個新竹市當作展場，第二是用科技導入設計、也用設計導入城市治理，讓新竹市看見未來，第三是用設計、文創讓年輕人回到新竹市，利用創業帶動地方創生。

「這是台灣有史以來辦最好的設計展。」賴清德說，過去屏東縣在舉辦燈會時，有一句話叫「我屏東、我驕傲」，未來新竹市民可以講「新竹人來風」，雖然詞不同，但是意境相當。

林智堅表示，2020台灣設計展舉辦11天，參訪超過280萬人次，依據中華電信即時人潮平台估算，單日人次曾突破70萬，打破新竹市活動紀錄，要感謝設計師、市府團隊、志工團等幕後團隊。
為慰勞設計師們與策展團隊，產業發展處表示，閉幕式也安排設計師之夜，重現「設計有本市」市集經典美食，包含台灣總鋪師阿發師以新竹在地食材及中西融合的料理手法，推出的「新竹饗宴」；京盛宇取材新竹茶葉推出的新竹東方美人冷泡茶等，都讓這個閉幕式與設計師之夜不但充滿精心設計的生活風格，而且越夜越美麗！
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