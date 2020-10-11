影／翻轉！2020二林和你一起放風吹　輕鬆愜意親子時光

蔡詩傑表示，二林入秋後因東北季風強勁，連帶觀光客也不想來，二林鎮公所首次舉辦大型風箏節活動，希望能翻轉劣勢成優勢，讓風箏節結合在地藝文特色紮根，永續發展，也能帶動地方觀光。
彰化縣長王惠美今天也參加風箏節盛會，她說，她一直覺得彰化很有料，但是過去都很低調，二林地區有很多的特色市集、文創等，透過點線面的串連，推動休閒觀光產業，風箏節活動大家席地而坐野餐一起放風吹，享受美好的親子休閒時光。
蔡詩傑指出，入秋後，台灣西海岸都吹起東北季風，二林鎮因為地勢平坦，風勢格外明顯，常使居民不出門，連觀光客都不想來，但也因為其劣勢，認為有助推廣放風箏運動，經過1個月試放，獲得不少鎮民認同，也吸引不少國內風箏愛好者，認為時機成熟，因此於雙十國慶連假期間舉辦風箏節。
熱愛風箏運動的的二林鎮廣興里里長詹金水表示，二林風勢強，就苦無適合放風箏場地，二林高中預定地因為少子化因素延遲籌蓋，但也造成當地雜草叢生，聚生蛇、蟲，甚至引來環保蟑螂亂丟垃圾，令當地困擾不已，透過推廣風箏運動，民眾有安全空間放風箏，也能帶來悠閒觀光風氣。
風箏達人彭先生表示，經常利用假日帶小孩去全台各地放風箏，發現二林有風勢大的優點，且施放風箏場地廣且平坦，又規劃3種場地，相當適合專業與親子來同歡，依全台場地而言，除新竹南寮，次推二林最佳。