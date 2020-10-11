港媒：習近平本週將南巡深圳　並會見港澳特首

報導引述一名中國大陸的知情人士表示：「我們收到的最新命令，是在週一（12日）前完成所有的準備工作。」
香港蘋果日報11日也報導稱，中共中央辦公廳主任丁薛祥等有關負責人，日前已南下廣東，為領導人的南巡作準備。
報導指，深圳地標蓮花山今天起封閉，洲際酒店也被徵用。另外，深圳許多無人機玩家都收到通知，自11日零時至17日深夜，除非獲准，否則全市禁飛無人機等航空器。
此外，南華早報引述一名接近北京的消息人士說，習近平此行將會見林鄭月娥和賀一誠。不過目前尚不確定兩名特首是否將單獨和習近平會面。
林鄭月娥上一次會見習近平，是2019年12月赴北京述職。當時香港「反送中」抗爭仍未平息，習近平在會面中表示，北京中央充分肯定她在非常時期展現的勇氣和擔當。
報導引述分析人士指，本次會面將傳遞香港的未來和深圳息息相關的訊號。
深圳經濟特區成立於1980年8月26日，過去每逢10週年，時任中共總書記的江澤民、胡錦濤都會南巡深圳。
南華早報預料，習近平本次將重申中國對外開放的政策，並在緊張的中美關係下，進一步指引深圳這個「中國矽谷」的發展方向。
此外，中國官方2019年曾宣示要將深圳建設成「中國特色社會主義先行示範區」。報導引述北京消息人士指出，習近平本次南巡也將檢視這項計畫的建設。（編輯：沈朋達）1091011