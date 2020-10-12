影／國慶連假慈濟安美專案不打烊　志工以愛造福人間

雙十國慶連假三天慈濟志工腳步不停歇，彰化田中區志工來到東源里到為案家兩老相陳阿公家打掃，慈濟基金會啟動「長者居家安全改善方案」， 推動長者居家安全無障礙空間改善，幫長輩打造更舒適安全的居家環境。

▲志工忙進忙出整理家園清洗。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲志工忙進忙出整理家園清洗。（圖／記者陳雅芳攝）

田中鎮有一對陳姓老夫妻，住家環境凌亂不堪，經由當地里長提報，當區志工張光興前一天先去勘查房屋狀況，房間內堆滿衣服、雜物堆到連走路空間都沒有，廚房客廳凌亂不堪，蟑螂、老鼠滿地爬，空氣中瀰漫一股惡臭味。

阿公已80多歲，行動尚可，能騎車外出；妻70多歲，患有糖尿病行動智能緩慢，原本可煮食，近因身體不適無法清理居住環境，志工得知經訪視志工實際家訪發現，案妻因身體不適而臥床休養多日，兩老整理環境能力偏弱，家裡環境髒亂，視線所及之處皆為廢棄品，甚有腐敗的罐頭、蔬菜。

▲老人家整理環境能力偏弱，家裡環境髒亂，視線所及之處皆為廢棄品，甚有腐敗的罐頭、蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲老人家整理環境能力偏弱，家裡環境髒亂，視線所及之處皆為廢棄品，甚有腐敗的罐頭、蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝）

夫妻雖育1女，但已往生，一個外孫女與夫妻少往來，故無人協助整理環境，慈濟人因緣際會踏入案家，知案家所遇苦難，討論後決定安排今 (11)日上午協助案家打掃，整理環境志工忙進忙出整理家園清洗、、等、清出垃圾量約六卡車。

▲雙十國慶連假三天慈濟志工腳步不停歇，彰化田中區志工來到東源里到為案家兩老相陳阿公家打掃。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲雙十國慶連假三天慈濟志工腳步不停歇，彰化田中區志工來到東源里到為案家兩老相陳阿公家打掃。（圖／記者陳雅芳攝）

此案係因安美居安改善專案，由東源里里長提報，希望基金會協助安裝扶手，然，並協助安裝扶手，俾讓案夫妻有衛生、安全的居住環境。清理完阿公一直感謝志工，慈濟基金會表示，社區有愛，慈濟關懷一直都在！

▲清理完阿公夫妻都一直感謝志工，慈濟基金會表示，社區有愛，慈濟關懷一直都在。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲清理完阿公夫妻都一直感謝志工，慈濟基金會表示，社區有愛，慈濟關懷一直都在。（圖／記者陳雅芳攝）

慈濟基金會志工劉桂梅說，慈濟期待最終能為所有的村里長者，完成改善居家安全生活之環境，生活空間改善後，居住品質可以更好，「老人在家安全，子女在外安心」，希望所有的長輩有一個安全健康的晚年生活，藉此發揮更多的正向能量，進而達成「親幫親鄰幫鄰」的祥和大愛社會。