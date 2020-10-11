連續第6天！中共「運8反潛機」又入侵我國西南空域
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-11 20:00:20｜update2020-10-11 20:27:30
中國大陸軍機近日來頻頻入侵我方防空識別區，雙十節國慶日才剛過，中共軍機「運8反潛機」今天（11日）上午，再度入侵我國西南空域，這是共機連續第6天侵擾我國，也是10月以來第9度入侵西南空域。
根據了解，中共軍機「運8反潛機（Y-8 ASW）」在今天上午8點42分時，入侵我國西南部防空識別區，而按照往例，我國空軍也派遣軍機在空中戒備，並兩度廣播驅離。而在9點1分時，該架反潛機再度進入西南空域，高度則為4000公尺。而共機今天的入侵，已經是連續第6天、10月以來第9度入侵西南空域，對岸向台灣挑釁的意味濃厚。而我國空軍也派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等手段，維護我方領空主權。根據統計，今天是共軍自9月16日以來第17度擾台；而自從10月以來，共機已經是9度入侵西南領空，除了7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9外，11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區。