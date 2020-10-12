解析蔡英文國慶演說　親民黨前文膽：不辣但內容很重

接著，蔡英文提及經濟、軍事、外交等方面的定位、方向、與作法，總結於朝野政黨近日無異議通過的促進台美關係兩項決議案，在政治上為「對內競爭，民主日常，對外一致，朝野合作」立下新的標準，繪出民主自由社會的特色與邊界。
吳崑玉強調，蔡英文技巧性地跳過不會有結論的「九二共識」、「一國兩制」等敏感話題及兩岸宣示，直接定義中共方面的軍事施壓為「軍事擴張和挑釁」。更拿中國總書記習近平在聯合國說過的話反打臉，指出「我們希望，這是一個真正改變的開始。」這句話其實就是白話拐彎版的「聽其言，觀其行」。
蔡英文也鋪陳解鎖各方兩岸關係緊張所產生的恐懼點：失去大陸市場？沒關係，「經濟向右轉，口袋向左開」，一邊加強台美經濟關係，加入全球供應鍊重組，另方面已收出逃台商資金一兆元。外交孤立與老美棄子？不要怕，加入「價值同盟」與區域安全體系，以民主自由對抗威權獨裁。兩岸開戰？「不畏戰，不求戰」。最後把肩上扁擔裡兩岸和平的責任，均分一半給對岸。
吳崑玉表示，這篇文告中，政、經、軍、心四大戰略要素都交待到了。嚇阻戰略三個C，能力(Capability)、可信度(Credibility)、溝通(Communication)，有軟有硬，全部到齊。過去經驗、現在定位、未來方向，一次講明。這絕非一二文字工作者所能完成，而是領導者自己的意志與思維展現。
吳崑玉指出，蔡英文這篇文告雖然不「辣」，但內容其實很「重」。可以不斷質疑蔡英文的戰略構想沒有可行性，不斷否定她的主張，但無法否認的是，近年總統文告少有能如此完整說明國家戰略架構的手筆。
吳崑玉最後也諷刺說，「在那邊嫌東嫌西的人，也不自己想想，近年台灣何時有領導者提出過這種互相搭配的戰略架構??」，連「作文」都作輸人家，企畫案都寫不完整，除了把「九二共識」當作阿彌陀佛在唸，「你們還能做出什麼成果?!算了吧?!」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼