法網／「紅土之王」納達爾擊敗喬科維奇　法網第13度封王

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法網／「紅土之王」納達爾擊敗喬科維奇　法網第13度封王

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-10-11 23:52:01

▲Rafael Nadal拿下法網冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Nadal拿下法網冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
西班牙「蠻牛」、「紅土之王」Rafael Nadal（納達爾）今天在法網男單決賽遭遇世界排名第一的塞爾維亞「小丑」Novak Djokovic(喬科維奇），他以6:0、6:2、7:5直落三贏球，拿下生涯第13次的法網冠軍(史上第一），也是連續4連霸，生涯累積20座大滿貫賽冠軍，追平傳奇球星「瑞士特快車」Roger Federer。
Rafael Nadal今天狀況依舊火燙，首盤2度破發成功，他的反拍更讓Djokovic無能為力，前兩盤都輕鬆過關，甚至還有10次以上保發。
第三盤Rafael Nadal一度落後，不過他趕上追平為4:4，並且緊急應變能力足夠，Djokovic幾度放小球，都被破解。

Rafael Nadal第5局拉鋸差點又逼出破發，但是Djokovic又趕上，以5:4領先，雙方戰到5:5，Nadal再度破發成功，7度破發成功。最後又在自己的發球局成功贏下，拿下生涯第13次法網冠軍。
Nadal曾在2005、2006、2007、2008、2010、2011、2012、2013、2014、2017、2018 、2019、2020拿下法網冠軍，史上無人能敵。
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