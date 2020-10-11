法網／「紅土之王」納達爾擊敗喬科維奇　法網第13度封王

Novak Djokovic(喬科維奇），他以6:0、6:2、7:5直落三贏球，拿下生涯第13次的法網冠軍(史上第一），也是連續4連霸，生涯累積20座大滿貫賽冠軍，追平傳奇球星「瑞士特快車」

Djokovic無能為力，前兩盤都輕鬆過關，甚至還有10次以上保發。

第三盤

Djokovic幾度放小球，都被破解。

Djokovic又趕上，以5:4領先，雙方戰到5:5，