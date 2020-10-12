中國稱抓到「台灣間諜」！陸委會：無端栽贓我方人民

中國官方媒體《央視》今晚（11）在「新聞聯播」中報導，中國國安機關近來破獲數百起間諜竊密案件，同時逮捕一批台灣間諜，新聞中並播放「被失蹤」超過一年多的屏東縣枋寮鄉顧問李孟居身穿囚服的自白片段。對此，陸委會晚間火速做出回應表示，這是對岸惡意政治炒作，誣陷我方人員從事間諜行為，破壞兩岸關係，陸委會正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民。 針對中共刻意操作所謂破獲臺灣間諜案等無稽之談，陸委會首先駁斥，這是對岸惡意政治炒作，誣陷我方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾臺灣自由民主、法治社會的正常運作，其動機令人質疑與不齒。陸委會正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民。陸委會指出，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，本會認為，這完全不符合正當法律程序，此種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，本會也表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。針對有關李孟居遭陸方相關單位關押乙事，，陸委會表示，自事發後即與李孟居家屬保持聯繫，掌握案件進展，並提供必要之協助。陸委會晚間駁斥，這是對岸惡意政治炒作。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。 圖：謝莉慧/攝