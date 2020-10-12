央視公布失蹤一年李孟居認錯影片　稱中國已抓獲多名台諜

該節目稱去年8月與外界失聯至今的李孟居是一名「別有用心的『商人』」，也是「台灣聯合國協進會」理事，這個組織負責推動台灣加入聯合國，是「台獨組織」。該節目還曝光一段影片，李孟居在影片中身穿紅色囚服背心「認錯」：「我覺得很抱歉，過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害，我覺得暴力是絕對不對的，在任何的民主國家都是錯誤的，絕大的錯誤，必須要把那些暴力繩之以法」。
該節目引述廣東省國家安全廳幹警說，李孟居和友人想支持港人的抗議，不是真正關心香港民眾的安全、自由、民主，而是在台灣獲得關注「賺取自己的政治資本」。該節目還公布李孟居和友人陳亞麟在社群媒體LINE的聊天記錄，顯示兩人想赴港支持反送中運動。李孟居和友人在群組對話說「如果被遣返就選立委」。而李孟居被問到參與支持港人有什麼好處時，他說「覺得有點社會地位」。
該節目提到，陳亞麟臨時不去香港，但李孟居仍在2019年8月18日出發抵港，並在維多利亞公園散發傳單，表達台灣支持香港，並與幾名身著黑衣的抗議人士持傳單合影，然後將這些照片傳回台灣的群組。李孟居此後又前往深圳灣體育場看武警集結的情況，被警方喝斥後仍持續偷拍，他說「想錄下武警操練的聲音」。之後，他趕往碼頭想要離境時，於8月20日在深圳被中國國家安全機關抓補。
中共當局指控，在香港反送中運動期間，李孟居在去年8月19日進入深圳後，就坐了計程車去酒店高處，打探中共武警集結位置，試圖觀察最佳位置，更拿手機錄了幾段影片，並把這些影片傳給友人。中共廣東深圳市國安局官員強調，李孟居所拍攝的16段視頻、48張照片屬於秘密資料，已危害中國國安安全。
中共國安官員宣稱，李孟居的行為是台灣「台獨」勢力干預香港事務的典型行為。據偵查工作的掌握，而台灣還成立專門部門為逃往台灣的香港「反中亂港分子」提供便利，如果台獨勢力繼續實施此類行為，將違反「香港國安法」規定，可被判處3年至無期徒刑的處罰。
台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷表示，李孟居純粹是志工身分，如果連李孟居這樣只是參與NGO組織(台灣聯合國協進會)也不是政治工作者更沒有人交付任務給他，他就被無故逮捕，那這樣2020年投給蔡英文817萬人或者在網路上發表支持民進黨言論的都是台獨骨幹份子，中共這樣廣泛定義濫捕恐嚇的企圖明顯，更凸顯中共國安法的荒謬。