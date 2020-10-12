台灣水氣增！北部降雨氣溫卻回升　專家曝「雨下到何時」

吳德榮指出，根據中央氣象局最新（12日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，「蓮花」颱風登陸越南後，已減弱為「熱帶低壓」。而通過呂宋島的「熱帶擾動」已增強為「熱帶低壓」，向西北西、朝向海南島前進，有發展成颱風的機率；對台灣無直接影響。歐、美模式更模擬，周四至周六（15至17日）另一「熱帶擾動」，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率；但距離台灣更遙遠，故不管是否成颱，皆不致直接影響台灣。
最新（11日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天「熱帶低壓」經東沙島南方海面，往海南島前進；間接使台灣東側水氣逐漸增多。東半部降雨機率提高，東北部局部地區、北部山區並有較大降雨；大台北仍有局部短暫雨，桃園亦有局部零星小雨的機率；新竹以南則為多雲時晴。不過各地氣溫略回升，北部白天舒適微熱，中南部白天熱，各地早晚略偏涼。
而最新歐模式模擬顯示，周三至周五（14至16日）台灣東側水氣減少，但受東北風影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣，各地氣溫稍下降。最新歐模式模擬顯示，周六、下周日 （17、18日）東北風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹亦有局部零星降雨的機率；苗栗以南則是多雲時晴的天氣，各地氣溫下降，北台轉涼。（編輯：賴詠璿）