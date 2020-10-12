台股早盤漲百點近「萬三」情怯 台積電15天完成填息
台股早盤漲百點近「萬三」情怯 台積電15天完成填息
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-12 09:43:11｜update2020-10-12 10:11:01
台股雙十國慶連假後今（12）日開高震盪，早盤一度大漲百點，只差3點來到「萬三」，但漲幅隨後縮小，漲幅約在60多點。而國安基金例會下午登場，外界將關注是否持續護盤，另外周三新iphone可能亮相、周四台積電線上法說會，以及周五鴻海科技日登場，讓部分電子族群先報喜。權值股台積電今日完成填息，以15天完成，早盤漲5.5元，來到458元。鴻海、聯發科表現也不俗。
美股上周五（9日）美股道瓊指數上漲161.3 點，漲幅0.57%，收28,586.90點；標普500指數上漲30.30點，漲0.88%，收3,477.13點；那斯達克指數上漲158.96點，或1.39%，收11,579.94點；費城半導體指數上漲41.88點，或1.78%，收2,398.04點。台北股市今日開盤漲71.96點，加權股價指數以12959.15點開出，隨後一度來到12997點，大漲百點，但近「萬三」情怯，漲幅縮小。權值股台積電本周四將舉行法說會，今日完成填息，早盤漲5.5元，來到458元。
鴻海科技日周五登場，今漲0.7%，來到78.5元。聯發科漲6%，來到711元。南亞科也強勢漲2%。至於大立光則弱勢跌285元，來到3100元，跌幅8.2%。聯電也相對弱勢，跌幅1.2%，來到31.8元。緯創、宸鴻跌1到2%。財政部長蘇建榮今日早上出席立法院財政委員會受訪時表示，國安基金到第2季為止，總計護盤7億5,719萬元，但第3季並未加碼台股，而下午國安基金會議將針對每季季報報告及分析國內外經濟情勢，討論國安基金是否退場或持續護盤，財政部將尊重委員會議意見。