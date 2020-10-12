NBA／睽違10年！湖人滅熱火奪第17冠 詹皇28分大三元
NBA／睽違10年！湖人滅熱火奪第17冠 詹皇28分大三元
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-12 10:04:56｜update2020-10-12 10:05:43
NBA總冠軍賽第6戰，今(12)日上半場打完湖人就領先達28分，創下史上第2大分差，終場無意外以106:93擊敗熱火，睽違10年勇奪隊史第17冠，「詹皇」LeBron James攻下28分「大三元」。
前役翻船的湖人今天變陣，犧牲高度換速度，後衛由「禿曼巴」Alex Caruso取代中鋒「魔獸Dwight Howard先發。加上此役James生涯季後賽出賽達260場成為史上第1，首節攻下9分，帶頭拉開8分領先。次節換「一眉哥」Anthony Davis接手，加上Kentavious Caldwell-Pope和Rajon Rondo火力支援，4人得分上雙，湖人單節攻下36:16，上半場打完以64:36領先達28分，創下史上第2大總冠軍賽半場分差。
熱火主控Goran Dragic因左腳足底筋膜撕裂缺席前4戰，今天忍劇痛出賽，拚戰精神令人感動，但上半場全隊手感冰冷，團隊命中率僅34.2%，「士官長」Jimmy Butler和Jae Crowder各拿8分並列全隊最高分。
易籃後，湖人穩紮穩打保持領先，儘管熱火在第四節回敬35:19仍無力回天，終場湖人以106:93擊敗熱火，系列賽以4比2奪冠，湖人上一次奪冠要追溯到2010年。
James生涯10度打進總冠軍賽，身手依舊威猛，全場繳出28分10助攻14籃板「大三元」，收穫生涯第4冠，Davis挹注19分15籃板，生涯首冠到手。