挑戰「彭淮南防線」！新台幣狂升3.11角 再創9年新高價
挑戰「彭淮南防線」！新台幣狂升3.11角 再創9年新高價
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-12 09:57:21｜update2020-10-12 10:02:59
台北股、匯市今（12）日早盤同步大漲，新台幣兌美元盤中一度狂升3.11角，再創9年新高價，來到28.655元價位，向28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」靠攏，目前在28.759元左右震盪。
熱錢持續湧入，加上美國制裁中芯的轉單效應及亞洲主要貨幣兌美元升值，激勵新台幣兌美元升值，早盤以28.900元兌1美元，升值6.6分開出，隨後台股雖然開高震盪，但新台幣強升，盤中大升3.11角，來到28.655元的價位。新台幣兌美元日前衝破央行總裁「楊金龍防線」的29元，並持續向市場所謂的「彭淮南防線」28.5元價位逼近。不過，新台幣兌美元收盤能否站上「28字頭」有待觀察，央行態度仍是最重要的關鍵。對於新台幣近來大升，出口企業大喊吃不消，工具機大廠上銀集團總裁卓永財日前受訪時就表示，新台幣升值，主要是「熱錢」影響，以目前台灣競爭力來看，「30元是比較合理」，他也認為央行有責任對「熱錢」另列管理，不要讓「熱錢」影響匯率變動。而經濟部長王美花日前也說，經濟部會跟產業站在一起，近日就會找時間向央行反映，但她也強調，央行也有他必須注意的相關國際上的要求，相信央行會去做判斷。