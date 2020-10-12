李孟居遭央視稱「台諜」 民眾黨：無助兩岸發展刺激反中
李孟居遭央視稱「台諜」 民眾黨：無助兩岸發展刺激反中
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-12 10:16:12
中國大陸官方媒體《央視》昨天（11日）晚間，播送「數百起台灣間諜竊密案」的新聞內容，其中「失蹤」許久的屏東枋寮鄉鄉政顧問李孟居，竟身穿282號囚衣出現在鏡頭前，並向「祖國」道歉說：「過去做了很多不好的錯事」，遭央視直指為台諜，引發社會各界高度討論。對此台灣民眾黨發表聲明，表示中共方面意在警告和恐嚇台灣民眾及政府，除擴大文攻武嚇外，還加上逮捕無諜報行為的台灣人，台灣民眾黨表示強烈譴責。
台灣民眾黨發言人蔡峻維表示，中共方面選擇在台灣國慶日後透過官媒公布李孟居的影片，將國安與間諜行為之間的連結擴張解釋，意在警告和恐嚇台灣民眾及政府，除擴大文攻武嚇外，還加上逮捕無諜報行為的台灣人，台灣民眾黨表示強烈譴責。「我們在此呼籲中共勿藉此更激化兩岸人民的對立，同時也要求中共政府儘速釋放李孟居。」蔡峻維說，「陸委會也應積極介入，協助李孟居在內因政治因素被關押於中國大陸的台灣人士得以儘早返台」。蔡峻維強調，中共相關作法不僅無助兩岸關係發展，更使台灣民眾加深凝聚「反中」的共識，呼籲中共應正視台灣主流民意，勿用錯誤的方式加深兩岸對立。「中共官媒所釋出的資訊多屬片面，任何審訊都應在公平審判下才確認罪名，不應為了藉此展現政治手段，就任意定罪。」蔡峻維說，「這樣的說法，外界無法明白真相是什麼，更無法讓國際社會信服」。