汎德永業掛牌上市展蜜月行情 中籤戶一張現賺12萬元
汎德永業掛牌上市展蜜月行情 中籤戶一張現賺12萬元
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-12 10:26:45
汎德永業今（12）日以每股180元承銷價掛牌上市，以300元開出紅盤，漲幅達66.7%，啟動蜜月行情，中籤戶有機會一張現賺12萬元，隨後股價漲幅縮小，但也相對強勢，早盤漲逾110元，漲幅62%，約在293元左右。
進口車商汎德永業在競拍與申購期間興櫃價格曾衝到427.5元，掀起市場上熱議，而上周四(8日)興櫃收牌價為329元。由於國內新車市場9月份創下近15年同期新高紀錄，汎德也創佳績，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上9月起新車大量到港交車，推升公司9月合併營收40.2億元，刷新歷史新高紀錄，年增率高達63.37%，刷新歷史新高紀錄。汎德指出，依公司目前收單情況來看，BMW熱門X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6），與Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等銷售表現依舊維持高水位，且第4季起旗下三大品牌預計有多款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣下，公司銷售業績成長動能無虞。而隨著BMW與Porsche等新車銷售數字亮眼，持續推升維修保養業務成長，公司預期在新車銷售成長帶動下，售後維修保養業務可望同步攀升，未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。