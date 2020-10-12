VVV、BMW特殊車牌 10月26日起公開競標
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-12 10:31:12｜update2020-10-12 10:31:17
熱門的 VVV 、 BMW 特殊號牌即將開放競標，公路總局今（ 12 ）日公告， VVV 車牌 10 月 26 日起標售， 10 月 28 日決標，競標的號牌號碼為 VVV-0180 至 VVV-0211 及 VVV-1111 ，共計 30 副； BMW 車牌 11 月 2 日起標售， 11 月 4 日決標，號碼為 BMW-0788 至 BMW-0808 及 BMW-2299 ，共計 20 副，均不含「 4 」。
公路總局表示， BMW 號牌原預估 110 年才會編排製作，為符合民眾期待，規畫提前於 104 年 11 月製作推出競標，BMW熱門號牌前已辦理 25 次標售，每次均獲許多民眾競標。公路總局指出， VVV 編碼號牌也曾辦理 7 次競標， V 象徵 Victory 勝利意涵， VVV 編碼號牌也是競標熱烈，若依現行號牌編排順序， VVV 號牌約 40 年後才會編排製作；但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量，規畫製作 VVV 及 BMW 號牌各 150 副，將分別於 10 月 26 日、 11 月 2 日起開放競標。公路總局提醒，民眾參加競標的會員帳號所設定最高競標金額，或出價超過新台幣 30 萬元時，須先線上即時轉帳繳交 20% 保證金，才能繼續參與競標。