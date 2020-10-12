談李孟居台諜案 馬英九：任何侵犯人權的事我們都會關切
談李孟居台諜案 馬英九：任何侵犯人權的事我們都會關切
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-12 10:51:43
中國大陸官方媒體《央視》昨天（11日）晚間播送「數百起台灣間諜竊密案」的新聞內容，其中在去年8月前往香港聲援反送中行動的屏東枋寮鄉鄉政顧問李孟居，遭到深圳的公安直指為「台諜」。甚至播放他身穿囚犯服接受訪問的畫面，直言「做了很多不好的事」，引起社會各界議論。對此前總統馬英九今天（12日）上午接受媒體訪問時，對此表示「任何侵犯人權的事我們都會關切」。
選在雙十國慶後的隔天，央視開始播送「台灣間諜竊密案」相關新聞內容。其中去年因為參與香港反送中活動，遭到「被失蹤」的李孟居，也出現在新聞畫面中。深圳公安直指李孟居在反送中活動中，聲援群眾並發放宣傳單的行為，以及事後因為聽聞解放軍聚集深圳體育館，前往該地拍攝照片及影片的行為，屬於「間諜行為」，因而遭到深圳公安逮補。對於央視在新聞中指證歷歷，甚至播放李孟居的認罪畫面，此番做法也被外界評論為向台灣文攻武嚇，並恐嚇台灣民眾及政府。前總統馬英九今天上午出席第68屆華僑節大會，會後被媒體詢問時，表示實情不太了解，但是任何可能侵犯人權的事情都會關切。而針對國民黨內近日開始醞釀的「改黨名」行動，馬英九也強調，支持黨主席江啟臣的說法，並表示「這個不是在議程當中的議題，所以不必討論。」而媒體追問民進黨立委批評「心中沒有國家」，馬英九也特別停下腳步回應，「我心中沒有國家？他們有時候講話一塌糊塗，不必多評論」。