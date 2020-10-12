台人李孟居被控「台諜」　台灣基進：恐嚇台灣轉移焦點

去年10月，台人李孟居在深圳被以「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」批准逮捕。昨（11）日李孟居在官媒央視節目中「認錯」，指「過去做了很多不好的錯事，也對祖國或國家或許有些傷害」。

台人李孟居被中國官方指控為「台諜」，台灣基進新聞部主任張博洋表示，

蔡英文總統才在雙十國慶演說提到「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」，但是中共官媒就以「破獲數百起台灣間諜」為題，在以維繫政權穩固為第一優先的狀況下，所有給予中共的「善意」，都會變成「大內宣」的材料。

張博洋

呼籲，面對中國羅織入罪，對付中共與其用對話方式，不如直接用對付共諜的立法行動宣示決心，執政黨民進黨更應與台灣基進攜手，一起剿滅在台灣的共諜，就是最好回應方式。

台灣基進黨主席陳奕齊表示，中共面對新冠肺炎疫情遭到國際指責，以及美中新冷戰狀態下，台灣就是轉移焦點最好標的物，某種程度是恐嚇台灣人民，類似加拿大之前的「人質外交」。陳奕齊也說，共機近期不斷擾台更缺乏正當性，面對中共不斷恐嚇，我們唯有更堅強、更壯大，才會讓惡霸的恐嚇失效。