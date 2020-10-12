屏東鄉政顧問遭指台諜 藍委遺憾：兩岸關係草木皆兵
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-12 11:09:14
屏東鄉政顧問李孟居，去年8月前往香港聲援反送中後，要出境深圳的過程中，遭到公安逮補，形同「被失蹤」至今。而中國大陸官媒央視，選在雙十國慶後一天，播放「台灣間諜竊密案」的相關新聞內容，李孟居赫然出現在新聞畫面中，並且承認相關罪名，引發台灣社會各界譁然。對此國民黨立委陳玉珍針對此事，表示「很遺憾兩岸關係走到這種地步，好像草木皆兵般」。
陳玉珍強調，不只中國大陸會把台灣人視為「台諜」，也有不少台灣人會將自己人視為「共諜」。「兩岸要有溝通管道往來，才能避免擦槍走火。」陳玉珍說，「很遺憾兩岸關係現階段走到草木皆兵，任何行為都被擴大解釋。」陳玉珍也直言，台灣現階段也慢慢走向「只要有人說錯話，也會被打成『中共同路人』的狀態」，兩岸之間必須要有善意溝通往來。而立委李德維則表示，目前兩岸互信的基礎非常薄弱，是總統蔡英文與國安團隊的責任，兩岸的關係不是靠著簡單國慶文告，就能輕易恢復。而針對李孟居遭到逮補一事，李德維也強調，如果李孟居真的在中國大陸違反相關法律，「我倒覺得勿往勿縱，假如真的做了不好的事就勿枉勿縱，依照事實認定」。