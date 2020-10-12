黨名「中國」改中華民國？江啟臣再打槍：不是現在的重點
黨名「中國」改中華民國？江啟臣再打槍：不是現在的重點
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-12 11:23:16
國民黨立法院黨團總召林為洲，日前在臉書上提出議題，表示應當將黨名「中國國民黨」去掉中國兩字，或者改為「中華民國」。而國民黨主席江啟臣今天（12日）上午接受媒體訪問時，再度強調「改名不在國民黨目前改革的內容當中」。
江啟臣今天上午出席第68屆華僑節大會時，面對媒體追問，國民黨是否應該改黨名的問題，江啟臣則表示，昨天已經說了，改名不在他們目前改革的內容當中，目前對國民黨來講，最重要的議題，還有黨內最大的共識，應該就是監督民進黨、制衡一黨獨大，這是目前國民黨最該做的事情，還有很多民眾關心的議題，包括萊豬、國家安全、台海情勢，國民黨應該要有更多的專注力在這邊，這才是目前應該要關注的議題。而針對林為洲的「去中國化」作法，是否應「中國」會讓大家想到對岸，因此民進黨會一直攻擊這點？江啟臣表示，國民黨過去從創黨到現在126年，其實在早期的時候名稱當然也有調整過，但這並不影響，國民黨目前作為在野黨應該扮演的角色，所以也不是目前他們改革議程當中的議題。