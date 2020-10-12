廣編／建築界楷模　亞昕國際開發「雙建案」獲全國首獎

第22屆國家建築金質獎於109年10月6日舉行頒獎。亞昕國際開發股份有限公司旗下建案「昕聯心」及「昕樂章」獲得兩項全國首獎，可說是這次的金質獎大贏家。國家建築金質獎是國內最權威、規模最盛大的建築獎項之一，頒獎典禮吸引700多位產、官、學界菁英齊聚一堂，共同見證這歷史性的時刻。

亞昕國際開發旗下建案，新北市林口「昕聯心」拿下規劃設計類/超高層組/全國首獎及規劃設計類金質獎，新北市林口「昕樂章」獲頒施工品質類/超高層組/全國首獎、施工品質類金質獎，新北市三重「昕悅灣」、桃園區「亞昕向陽」榮獲規劃設計類/高層組/金質獎 ，新北市板橋「翠峰」獲施工品質類/高層組/金質獎，亞昕年度建案幾乎個個得獎！

深耕林口的亞昕國際繼「昕聯心」熱銷後，推出最新建案「昕上城」地點同樣位於林口最核心的地段，規劃23~43坪，也是周邊僅有的2房小坪數產品。





「昕上城」生活條件相當完整，緊鄰昕境廣場、國賓影城，短短數百公尺即有三大座大型公園(林口第一公園、林口第二公園、扶輪公園)，總計逾3萬坪綠海簇擁。





「昕上城」聘有40年專業與經驗的日籍名師田中純夫擔綱營造顧問成就日系精工。從建設、規劃、銷售到服務採行一條龍作業，搭配全室裝潢、精緻傢俱，讓買房可以安心又輕鬆。





貴賓專線：(02)2608-7777





亞昕聯合行銷中心地址：林口區文化三路一段408號（昕境廣場旁）



