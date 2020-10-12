刪除「國家統一」　台灣基進提修憲案：改台灣共和

基進黨主席陳奕齊表示，蔡英文總統在雙十國慶文告當中指出，要留下一個壯大團結的國家給下一代，那麼這個國家就必須要有一套符合公平正義、進步價值的台灣憲法，獨派席次雖不足以制憲，階段性的提出「中華民國憲法過渡化」當作修憲方向，將《憲法增修條文》中「因應國家統一前之需要」改為「為凝聚全體國民之共識，建立台灣共和，於制定新憲法前」，是比民進黨更加明確的指出現在的憲法是「被迫使用」的中國憲法，讓這套修了又修卻仍問題重重的憲法過渡化，才有制定新憲法的可能。
陳奕齊進一步表示，在台灣人認同超過八成創新高的今日，沒道理死抱著國民黨從中國帶來的憲法不放，希望未來由總統來定期向立院報告制憲的可行性評估，由立院推動一套符合台灣社會價值的新憲法，讓台灣從修憲走往制憲，超前部署，替壯大團結的新國家做準備。
立委陳柏惟表示，因為「自由地區」及「大陸地區」定義不明，導致國民黨老是拿九二共識一中各表讓台灣跟中國被迫扯上關係，將《憲法增修條文》的自由地區改為或正名「臺灣、澎湖、金門、馬祖，及臺灣主權所及之附屬島嶼」，大陸地區寫清楚就是「中華人民共和國」，不僅符合現行的國民認同與國際認知，更沒有一中同表或各表的問題，以後一中就是對應一台，在法律上讓「台灣歸台灣，中國歸中國」。