侯友宜宣示 查獲萊豬團膳嚴重者將不續約
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-12 11:53:07｜update2020-10-12 12:00:12
因應明年含有瘦肉精的美國豬肉壓境，新北市政府12日號召各級學校、托嬰、補教團體和團膳業者等齊聚一堂，在市長侯友宜的帶領下，宣示向美豬說不，只用國產豬肉；侯友宜強調，如果業者違反規定用萊豬，除了記點之外，不排除解約或不續約。
新北市上午邀請餐盒同業公會、食材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、家長團體等14團體代表及學校校長，由侯友宜市長帶領教育局、社會局、衛生局、農業局及經發局等相關局處，共同宣示拒用萊豬，以國產豬維護孩童安全。侯友宜表示，既然明年擋不住萊豬進來，就用具體行動守護孩子的安全，新北市在年底之前，午餐團膳業者一定要全面換約，以及包括0-18歲托育、幼保、學校、補教、課後照顧機構等等，都要在契約裡頭全面堅持國豬，讓孩子們安心成長，從明年一開始，全面啟動堅持用台豬來守護孩子的健康。
侯友宜說，0-2歲的托嬰中心，新北社會局已經跟托嬰中心協調，以合約的方式堅持用國產豬肉，讓最小的孩子們也能安心成長，包括社會局和教育局從托嬰到幼保、學校，全面換約堅持用台豬。
侯友宜指出，新北衛生局和農業局在食品檢驗上，不斷強化和溯源，一定要瘦肉精零檢出，至於肉品加工廠方面，經發局也會全力宣導，訂定相關的規定，讓孩子們能有安心成長環境。侯友宜強調，新北團膳業者在今年底換約之前，一定把相關規定敘述清楚，如果被查到有瘦肉精，給予記點處罰，一旦嚴重的話，不排除永不續約，這樣的處罰是非常嚴峻的，所以餐盒業者以及團膳業者都非常清楚，記點重罰不排除不續約或解約。