後備軍人召訓年限擬延長至15年　徐巧芯：治標不治本

為因應敵情威脅推動後備改革，國防部除將教育召集自民國111年(2022年)起將調整為「1年1訓、1次14天」，更研擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。不過，之前提出女性也該當兵的台北市議員徐巧芯認為，這是治標不治本的方法。

國防部長嚴德發日前在立院備詢時宣布，為推動後備改革將成立隸屬國防部的防衛動員署，並將全台18縣市地區後備指揮部合併到戰區編管，另7個後備旅將增加至12個，同時使用與常備部隊一致的裝備。教召訓練將改為1年1訓、1次14天，召訓人數預計從12萬人增加至26萬人。上述改革，預計在民國111年元月開始實施。

立院預算中心日前報告指出，隨著基層幹部可選充的人力逐漸減少，恐影響後備部隊整體戰力，軍方人士透露，國防部預計在111年1月起，擬將志願役及義務役後備軍人的選充年限，由現行8年調整至15年內；4個月役期的軍事訓練役則因持續實施中，且召員足夠，選充年限仍維持8年，目前全案仍在研擬中。





近期提議恢復徵兵制的市議員徐巧芯認為，這種做法「根本治標不治本！」把退伍年齡一直延，只是讓後備的軍力一部分年紀很老，另一部分沒什麼經過訓練而已，戰力仍然不足。她呼籲軍方不要再說謊，或話只說一半了，好好面對問題、解決問題。





徐巧芯指出，國防部還編了60萬元要去以色列「考察後備制度」，以色列的兵強不是因為「教召」，如果編60萬只是去看教召，會有用嗎？況且不可能教召比正式當兵時還硬吧？去考察很好，但並不是不是去考察就學的到、學得會，畢竟很多不用考察的部分都沒做好了。