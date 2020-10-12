阿邁師青木瓜入菜 批中國李孟居案「做法非常愚蠢」
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-12 13:24:51｜update2020-10-12 13:25:29
高雄市長陳其邁今（12）日上午訪視美濃木瓜園，了解木瓜果園栽植情形，隨後到高雄福華大飯店手做木瓜料理，推廣在地食材，而針對屏東枋寮鄉政顧問李孟居上央視「被認罪」，陳其邁認為，中國這種做法非常愚蠢，只會讓兩岸的人民越來越遠。
陳其邁指出，高雄的木瓜在美濃、杉林、六龜、旗山都有種植，產量是全國第四，但木瓜在8、9月的時候價格比較不好，美濃農會與福和生鮮，用截切方式到全家，打開連鎖商店的通路，另外加州果菜也跟全聯合作，把夠把產地到餐桌的距離縮短；另一方面，則是希望做好準備，輔導農民能夠在取得Global GAP的認證，當疫情結束之後，就可以快速連結到國際的高端市場，來增加農民在通路跟市場的機會。陳其邁並提到，台北有一個希望廣場，高雄也可以有一個像這樣的市集，拜託大家去找土地，政府來興建，他想了好幾個地方，像是先前有人問到的國道10號末端、大旗美地區出入口處，讓產銷更快，或者是在市區，市區人多、買賣方便，讓小農產品可以直接上架，讓農民收入增加，大家都在前線很辛苦，市府做大家堅強的後盾，全力幫助農民。
而被問到今日「阿邁師」親自下廚煮出來的「青木瓜醃薑炒豬肉」自己滿意嗎?陳其邁笑說，術業有專攻，跟唱歌一樣，不會唱就會是災難，今天是來拜師學藝，煮菜還是留給專業，我們負責吃就好，福華阿霖師把在地食材，包括青木瓜、國產的豬肉加進這道菜裡，色香味俱全，非常好吃。對於屏東枋寮鄉政顧問李孟居「被認罪」，陳其邁痛批，這個一看就是構陷設局，把台灣人民用這種莫須有的罪名來構陷入罪，這是破壞兩岸關係的作法，個人非常的不以為然，中國這種做法非常愚蠢，只會讓兩岸的人民越來越遠；南下慰勉高雄警方的內政部長徐國勇也說，大家看到李孟居這一次事件就知道，我們在台灣不會有這種狀況發生，所以維護台灣的民主自由，這就是我們要堅持的生活方式。