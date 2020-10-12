影／捍衛台鐵基隆站　藍營：若決議廢除將率民眾抗議

林明智強調，此事經過林右昌、蔡適應的努力爭取，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍的支持下，會整合北北基三市的需求和意見，把納稅錢用在刀口上，明天交通部與三縣市首長將會把最好的結論對外宣布。
謝國樑說，台鐵基隆站有它一定的歷史跟文化的定位，在功能上也讓基隆能夠跟全台的城市來連結；廢除基隆站，等於將基隆市排除在全國的鐵路路網之外，交通建設應該是一項一項堆疊起來，而不是用取代式的只能二選一。
國民黨議員認為，目前已經申請位在北市仁愛路「交通部」的路權，如果交通部不能體察基隆民眾的心聲，罔顧基隆民眾搭乘火車的權益，將在11月中前往交通部展現基隆民眾的心聲；呼籲交通部及參與協調的三位縣市長，要注重基隆民眾的心聲及通勤的辛苦，從善如流。
國民黨議員譴責，基隆唯一一席的立委蔡適應，在基隆輕軌爭議延燒將近三個多月以來，完全沒有替基隆民眾發聲，讓交通部清楚了解民意走向；議員張淵翔指出，他幫蔡適應做的工作日誌已空白三個月，直到傳出交通部要召開協調會的消息後，蔡適應才趕緊在立法院質詢交通部。
謝國樑與出席的國民黨議員強調，樂見基隆未來可以有輕軌或捷運，讓民眾增加交通的選擇，但絕不能因此把台鐵基隆站廢掉；若協調會最終結論還是要把基隆火車站廢掉，將號召基隆民眾前往交通部陳情。