影／捍衛台鐵基隆站　藍營：若決議廢除將率民眾抗議

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影／捍衛台鐵基隆站　藍營：若決議廢除將率民眾抗議

記者陳問荷/基隆報導

calendar_today2020-10-12 15:05:50｜update2020-10-12 16:27:07

▲針對台鐵基隆站未來可能廢除的爭議，謝國樑率藍營表示不排除率眾抗議（圖/國民黨基隆市議會黨團提供）
▲針對台鐵基隆站未來可能廢除的爭議，謝國樑與藍營議員表示不排除率眾抗議。（圖/國民黨基隆市議會黨團提供）
交通部13日將舉行三縣市首長交通政策的協調會，前立委謝國樑及基隆市議會國民黨團多位議員，今(12)日共同召開記者會表示，歡迎基隆有輕軌、中運量捷運，但不能把台鐵基隆站廢除；並譴責立委蔡適應完全沒有替基隆民眾發聲，只是一昧的做「傳聲筒」。
立委蔡適應服務處主任林明智回應，關於首都圈的軌道建設，是國家重大投資，需要各方理性與專業討論；蔡適應是努力做事的人，與基隆市長林右昌一起爭取對基隆好的方案，國民黨對重大的建設，只會噴口水的態度實在讓人不敢恭維。
林明智強調，此事經過林右昌、蔡適應的努力爭取，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍的支持下，會整合北北基三市的需求和意見，把納稅錢用在刀口上，明天交通部與三縣市首長將會把最好的結論對外宣布。

謝國樑說，台鐵基隆站有它一定的歷史跟文化的定位，在功能上也讓基隆能夠跟全台的城市來連結；廢除基隆站，等於將基隆市排除在全國的鐵路路網之外，交通建設應該是一項一項堆疊起來，而不是用取代式的只能二選一。

國民黨議員認為，目前已經申請位在北市仁愛路「交通部」的路權，如果交通部不能體察基隆民眾的心聲，罔顧基隆民眾搭乘火車的權益，將在11月中前往交通部展現基隆民眾的心聲；呼籲交通部及參與協調的三位縣市長，要注重基隆民眾的心聲及通勤的辛苦，從善如流。

國民黨議員譴責，基隆唯一一席的立委蔡適應，在基隆輕軌爭議延燒將近三個多月以來，完全沒有替基隆民眾發聲，讓交通部清楚了解民意走向；議員張淵翔指出，他幫蔡適應做的工作日誌已空白三個月，直到傳出交通部要召開協調會的消息後，蔡適應才趕緊在立法院質詢交通部。

謝國樑與出席的國民黨議員強調，樂見基隆未來可以有輕軌或捷運，讓民眾增加交通的選擇，但絕不能因此把台鐵基隆站廢掉；若協調會最終結論還是要把基隆火車站廢掉，將號召基隆民眾前往交通部陳情。
 
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