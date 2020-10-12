美國大選勝負已定？沈富雄：川普難挽頽勢
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-12 15:01:32
全球關注的美國大選只剩兩個多禮拜，雖然根據美國媒體的民調，目前拜登領先川普12%，但是2016年時川普的民調也是大輸希拉蕊，然而最終卻逆轉勝，因此總統候選人的選情仍然膠著。不過，針對美國大選的情況，前台北市立委沈富雄po出一張美國最新選舉民調拜登 348 vs. 川普190 的選舉人團得票數，直言：「川普難挽頹勢。」
沈富雄曾於5日時在臉書預言：拜登大勝、美國「反中、反共」政策三十年不變、中國「一帶一路」縮水、美國繼續挺台「拒統」，但停止挑釁北京的「反獨」紅線、 台灣是美中惡鬥的贏家、兩岸貿易依舊暢旺、台海復歸平靜、台灣兩岸政策將更穩健、 國民黨不會亡，將加速本土化，但不得民心，連北京也看不起、小黨幻滅，短期內看不到像樣的第三黨、2024大位爭逐，剩朱侯文清四人、「十月驚奇」不是川普出手，而是冥冥之中有個「祂」......今日（12日）沈富雄再發文，以「川普難挽頽勢，預言即將成真」為題發表文章，稱網友多對其日前的預言表示認同，並樂見其成真，唯仍有少數人持不同意見，且多衝著第一項而來，他表示這非同小可，因為第一項是「拜登大贏，川普黯然下台…」如果這一項錯了，下面好幾項都會連帶失準。
所以沈富雄今日再補充說明，他斷定：「如果今天投票，結果恐接近圖中所示，選舉人票差距在150票以上，狂人末路，不管他（川普）使出任何賤招均難挽頹勢。」新聞來源為Newtalk 新頭殼