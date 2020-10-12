《婆婆》劇情超展開！ 楊銘威中風勇兔不離棄　網讚真愛

喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視再次創下新高 4.34，本周最受熱議便是由楊銘威飾演的蘇秉仁意外中風，不少網友驚嚇道：「真的是想不到的發展」、「是縱慾過度嗎？」楊銘威曾在採訪中表示後續發展讓人意想不到，對於網友的反應，他笑說：「網友沒猜到秉仁居然中風了。但秉仁中風是有跡可尋的，他日夜顛倒、私生活、飲食不正常，所以我詮釋的時候有特別注重，他無時無刻都在『很累』的狀態。」

▲彩香（鍾欣凌 飾）發現一哥（許傑輝 飾）的祕密。（圖 / 公視提供）

《我的婆婆》劇情越來越精彩，受觀眾喜愛的大美（林筳諭 飾）發現秉仁（楊銘威 飾）中風，不但沒有逃離或譏笑，反而不離不棄地照顧他，此舉讓觀眾融化「大美是真愛吧」、「母性大爆發」，楊銘威對此笑稱：「編劇讓這2個玩世不恭的人碰在一起真的很有趣，沒想到最後會願意照顧自己、有情有義的不是家人，反而是『多夜情』的對象。」

▲一哥（許傑輝 飾）臥病在床，流下一滴男兒淚。（圖 / 公視提供）

在第 37 集預告中，一哥臥病在床，流下一滴男兒淚，讓不少粉絲心碎心疼，擔心一哥是否將一病不起，彩香與一哥的戀情是否會因此告終？對此許傑輝表示：「永遠不知道是明天還是無常先來，無論一哥是生是死，我們都要學習一切並非理所當然，珍惜現在、滿足所有，也許遺憾可以少一點。剩下4集就要完結很捨不得，身為演員，很感謝一哥的角色帶給我跟觀眾正面樂觀的時光。」