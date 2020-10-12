員警執勤昏倒一度失去生命跡象　經搶救後恢復意識

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員警執勤昏倒一度失去生命跡象　經搶救後恢復意識

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-12 14:14:54

▲高市警局仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲今天凌晨在處理一起酒客糾紛後，突然全身抽搐、倒地昏迷，，經緊急開刀急救，目前已恢復意識。（圖／記者郭凱杰翻攝，２０２０.10.12）
▲高市警局仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲今天凌晨在處理一起酒客糾紛後，突然全身抽搐、倒地昏迷，經緊急開刀急救，目前已恢復意識。（圖／記者郭凱杰翻攝，109.10.12）
高市警局仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲今(12)日凌晨接獲報案前往處理一起酒客糾紛之後，返回派出所時一下車，就突然全身抽搐、倒地昏迷，同仁見狀立即為他進行CPR，並將他送醫急救，目前已恢復意識，內政部長徐國勇，市長陳其邁及市警局長劉柏良均趕赴醫院探視，為薛冠洲加油集氣。
▲現年54歲的薛冠洲平時工作認真，被同仁稱為「拼命三郎」，在醫院全力搶救及同仁的集氣下，，經過數小時昏迷，今天上午
▲現年54歲的薛冠洲平時工作認真，被同仁稱為「拼命三郎」，在醫院全力搶救及同仁的集氣下，，經過數小時昏迷，今天上午 11點20分左右恢復意識。（圖／記者郭凱杰翻攝，２０２０.10.12）
陳其邁也當場指示一定要給予警察同仁最好的醫療照護，並向家屬表達肯定薛冠洲辛勞之意，更希望薛冠洲能早日康復。此外，陳其邁也當場要求局長劉柏良轉達並叮嚀所有警察同仁，在工作之餘一定要隨時關心自己的健康狀況，強調會當所有警察同仁最堅強的後盾。
▲市長陳其邁聞訊後立即前往醫院探視，為薛冠洲加油集氣。。（圖／高市警局提供）
▲市長陳其邁聞訊後立即前往醫院探視，為薛冠洲加油集氣。。（圖／高市警局提供）
仁武分局指出，澄觀派出所今天凌晨一點多獲報，轄區內一家釣蝦場有酒客發生糾紛，所長薛冠洲立即率同仁趕往現場處理，將鬧事的民眾帶回派出所，薛冠洲卻在返回派出所時，突然身體不適，下車後即抽搐昏倒在派出所門口，同仁不斷呼叫並立即實施CPR，119救護人員接獲通報趕抵派出所，接著使用AED電擊，薛冠洲在恢復心跳後緊急送往高雄榮總救治，警察局已指派幹部代理，讓薛冠洲安心養病，轄區治安維護不中斷。

▲高市警局仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲今天凌晨接獲報案前往處理一起酒客糾紛後倒地昏迷，經緊急開刀急救，目前已恢復意識。（圖／記者郭凱杰翻攝，２０２０.10.12）
▲高市警局仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲今天凌晨接獲報案前往處理一起酒客糾紛後倒地昏迷，經緊急開刀急救，目前已恢復意識。（圖／記者郭凱杰翻攝，109.10.12）
仁武分局督察組長溫基興表示，薛冠洲凌晨出勤時並沒有任何異狀，經送醫急救，已經完成心導管手術，目前昏迷指數7，仍在加護病房觀察「心臟科醫師發現到，薛所長有兩條血管阻塞非常嚴重，於是決定立刻開心臟支架的手術。」
現年54歲的薛冠洲平時工作認真，被同仁稱為「拼命三郎」，最近10年來，考績年年甲等，也請醫院全力搶救，同仁也請大家幫忙集氣，兩個在警界服務的兒子也連夜從北部趕回高雄探視，經過數小時昏迷，上午 11點20分左右恢復意識。
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