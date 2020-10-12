員警執勤昏倒一度失去生命跡象　經搶救後恢復意識

陳其邁也當場指示一定要給予警察同仁最好的醫療照護，並向家屬表達肯定薛冠洲辛勞之意，更希望薛冠洲能早日康復。此外，陳其邁也當場要求局長劉柏良轉達並叮嚀所有警察同仁，在工作之餘一定要隨時關心自己的健康狀況，強調會當所有警察同仁最堅強的後盾。
仁武分局指出，澄觀派出所今天凌晨一點多獲報，轄區內一家釣蝦場有酒客發生糾紛，所長薛冠洲立即率同仁趕往現場處理，將鬧事的民眾帶回派出所，薛冠洲卻在返回派出所時，突然身體不適，下車後即抽搐昏倒在派出所門口，同仁不斷呼叫並立即實施CPR，119救護人員接獲通報趕抵派出所，接著使用AED電擊，薛冠洲在恢復心跳後緊急送往高雄榮總救治，警察局已指派幹部代理，讓薛冠洲安心養病，轄區治安維護不中斷。
仁武分局督察組長溫基興表示，薛冠洲凌晨出勤時並沒有任何異狀，經送醫急救，已經完成心導管手術，目前昏迷指數7，仍在加護病房觀察「心臟科醫師發現到，薛所長有兩條血管阻塞非常嚴重，於是決定立刻開心臟支架的手術。」
現年54歲的薛冠洲平時工作認真，被同仁稱為「拼命三郎」，最近10年來，考績年年甲等，也請醫院全力搶救，同仁也請大家幫忙集氣，兩個在警界服務的兒子也連夜從北部趕回高雄探視，經過數小時昏迷，上午 11點20分左右恢復意識。