竹科40周年慶工安環保路跑　限額1500名免費將秒殺

▲「2020 新竹科學園區40週年慶暨工安環保路跑」，今(12)日啟動記者會中，由竹科管理局副局長許增如與園區廠商的各路跑社，一同為賽事揭開序幕。（圖/記者金祐妤攝,109.10.12）

× ▲「2020 新竹科學園區40週年慶暨工安環保路跑」，今(12)日啟動記者會中，由竹科管理局副局長許增如與園區廠商的各路跑社，一同為賽事揭開序幕。（圖/記者金祐妤攝,109.10.12）

許增如副局長表示，為提倡

，邀請1,500名跑者一起享受客家美食文化，還有

「2020 新竹科學園區40周年慶暨工安環保路跑」將於10月13日中午12:00起開放報名，限額1500名的跑友除了完全免費，還將收到跑衣與號碼布，完賽禮還送出毛巾，這麼好康的賽事活動，跑友可透過「YYsports」或「伊貝特」網站報名快搶，額滿為止，報名時將收取100元晶片保證金，比賽現場繳回晶片時歸還100元。