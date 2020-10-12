竹科40周年慶工安環保路跑 限額1500名免費將秒殺
竹科40周年慶工安環保路跑 限額1500名免費將秒殺
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-10-12 14:22:26
台灣的科技重鎮「新竹科學園區」為歡慶四十周年，新竹科學園區管理局將於12月12日於銅鑼客家文化園區舉行「新竹科學園區40週年暨工安環保路跑活動」結合客家美食與銅鑼文化，有全馬42公里、半馬21公里、10公里及4公里組別，賽事完全免費，明(13)日中午12點起開搶。
今(12)日竹科40週年慶暨工安環保路跑活動記者會，由竹科管理局副局長許增如與園區廠商各路跑社一同為賽事揭開序幕，許增如副局長表示，為提倡為園區運動風氣，園區每年辦理園區盃球類運動競賽，期望營造竹科健康活力之形象，今年適逢新竹科學園區設立40年，將與臺灣客家文化館合作於銅鑼科學園區辦理40周年慶工安環保路跑活動，邀請1,500名跑者一起享受客家美食文化，還有科技化的4D設施體驗，展現多元文化與運動元素。「2020 新竹科學園區40周年慶暨工安環保路跑」將於10月13日中午12:00起開放報名，限額1500名的跑友除了完全免費，還將收到跑衣與號碼布，完賽禮還送出毛巾，這麼好康的賽事活動，跑友可透過「YYsports」或「伊貝特」網站報名快搶，額滿為止，報名時將收取100元晶片保證金，比賽現場繳回晶片時歸還100元。