台中花博決算審核　議員批審計處未盡監督作用

楊正中表示，官員數字分不清，市民該如何信服？再者，花博門票代售案契約爭議未解，三立門票賣多少？尚有多少錢未繳市庫？而市府又在契約金額3.82億中扣三立公司多少錢？
楊正中表示，種種疑點審計處說不清，天底下哪有決算一部份通過、一部分不通過？顯示審計處未盡審計之責，而台中市議會迷迷糊糊、草率自宮通過，對此他則提出嚴正抗議。
李中指出，審計處報告顯示林佳龍前市長任內就已將門票收入修正為8.78億，但市府送門票收費標準到議會審查時，還是跟議會說會有16.8億收入，審計處當時既然已經知道卻不知會議會，間接讓前市府蒙混過關；交通局當時不依法辦理追加減，審計處也默不吭聲，完全沒有監督警示作用。
此外，當年農委會要求花博預算要保留6億元作為展後維護用，但前市府卻於106年行文給行政院，早就將這6億元都用掉了，當行政機關實際執行與特別預算計畫不符時，負責監察警示的審計處卻沒有加以制止，或協同議會監督行政機關，以致行政機關可以隨意揮霍預算。
李中表示，當初宣稱說花博卡可以專為市民卡，但實際上該卡購置時只有8K且已指定用途，當時並沒有建置市民卡的配套系統或資料欄位，現今要轉為市民卡根本就不可行，如果還要花大錢修改，這會造成更大的浪費。
市府交通局表示，花博展期總計入園約724萬6680人次，盧市長上任後，推動市民免費的優惠入園政策，並無導致營收虧損，因前市府原已規劃300萬張的花博卡免費政策，代表容許300萬人次免費入園，市民免費的優惠政策入園人數為179萬人，若再加上持花博卡入園人次約53萬，免費入園總數約為233萬人，並未超過前市府設定免費的300萬人。
交通局指出，花博展期總銷售門票張數約265萬張，門票收入總計約4億2,200萬元，當時契約以保障市府收入為出發點，要求廠商每售出一張票應繳交每張120元給市府；由於市府與廠商針對大宗切票銷售的認列不同，基於契約規定應不予退票，但廠商已接受退票張數約9萬張，並應解繳市庫計約625萬元，此部份廠商尚未解繳，雙方目前尚在協調中。