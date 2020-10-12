廣編／防疫需求旺　MIT不織布大廠鉅瑋營收增3成

MIT不織布大廠鉅瑋，創立於1993年，30年來一直是國內外的上游不織布供應商，疫情期間，鉅瑋超前部屬，讓國外客戶紛紛放棄向中國訂單，轉單鉅瑋，營收逆勢成長超過三成。第二代接手後，從傳統不織布醫療耗材，轉型做研發和生技，跨足「醫療、美容、專業擦拭」三個領域，成功研發出「可分解面膜」。

鉅瑋過去以代工為主，但二代顏瑋接班後，傳承創辦人累積在不織布的基礎，帶跳脫代工思維，投入2千萬在研發、創新的領域，成立「不織布研究中心」與「生技研發中心」，靠不織布商品打進美容耗材市場。光是企業客製化面膜，一個月產能破2千萬片，是台灣前三大面膜材料供應商。

鉅瑋制訂「黃金標準」，並設定3個G，分別為Good Material（好材料）、Good Quality（好品質）、Good Product（好商品）三大宗旨，要翻轉過去不織布使用過後得當作垃圾的印象，研發「可分解的不織布」，透過其技術生產的不織布，可水洗沖散，降低環境汙染、交叉感染疑慮。





疫情期間，不少產業受到衝擊，鉅瑋早一步從單純供應商角色，跨入醫療防護領域、自創品牌，成為國際客戶指定廠商，特地從中國大陸轉單，不少來自瑞士、韓國、俄羅斯、美國、日本等地的訂單，上半年營收年增幅超過三成。





口罩之亂，讓鉅瑋決定投入口罩製造的行列，以「照顧員工與客戶」的心為出發點，生產G牌口罩，提升民眾信賴度。



