習近平南巡深圳　港媒分析：加大開放突破美國圍堵

香港去年爆發反送中示威、延續至今年反《港區國安法》遊行，衝擊香港、深圳特區經濟，根據近日中國中央發布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（ 2020－2025 年）》內容，港媒分析中央將加大深圳開放，並將經驗應用至全國，強調開放」主要原因為應對美國的撤資、金融脫勾。該方案的成果時間表訂在 2022 年，至 2025 年要完成試驗任務給全中國作為示範。
方案內容包括，加強改善吸引外資的營商環境；支持符合條件的在深圳境內企業赴境外上市融資；持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試；實施高層次科技人才定向培養機制，為中國技術自力更新做準備；加快完善技術成果轉化相關制度，培育中國的技術體系。
香港林鄭月娥今（ 12 ）日宣佈延後年度《施政報告》，表示希望獲得更多中央支持，讓內容更加具體，且現時的香港需要強力支持復甦，並表示今日就會率團至深圳出席慶祝大會，是《港區國安法》實施以來林鄭月娥首次會面習近平。而習近平目前抵達深圳的時間各界消息都有所差異，目前還不確定會單獨還是公開場合與港澳特首會見。
《香港經濟日報》推測，習近平南巡是為了突破美國圍堵。在美中角力升級、國境環境嚴峻的背景下，習近平出席應會藉此機會，視察粵港澳大灣區發展，有評論將習近平和 1992 年鄧小平南巡類比。1989 年六四事件後，西方國家對中國進行聯合制裁，87 歲的鄧小平一路考察武漢、深圳、珠海、上海等地，行程 6 千多公里，歷時 35 天，並發表了《關於傳達學習鄧小平同志重要講話的通知》強調堅持社會主義、改革開放、發展經濟的重要性。
和鄧小平時期不同的是，習近平此行，黨內部沒有質疑改革開放的聲音，中國面臨的挑戰，主要來自外部、特別是逐漸惡化的美中關係。美國對中國發動的制裁、禁令，中國可能已加大開放應對美國的保護主義，與美國之外的國家加強合作。