習近平南巡深圳　港媒分析：加大開放突破美國圍堵

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

習近平南巡深圳　港媒分析：加大開放突破美國圍堵

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-12 14:47:37

習近平
▲習近平將於14日出席深圳特區成立40周年慶祝典禮，外界認為中央將加大開放以應對美國禁令。圖為習近平2018年在廣東深圳考察。（圖／翻攝自新華網）
中國國家主席習近平將於 14 日親自出席深圳特區成立 40 周年慶祝典禮，並在會上發表重大談話，預計將會見香港、澳門特首。由於行程時間在 10 月底五中全會前，加上今年美中關係惡化、新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情衝擊經濟，因此備受外界關注。
據中國媒體報導，為迎接慶典深圳已經全面加強保安等級，當地地標蓮花山 11 日起封閉、洲際酒店被徵用，11 日零時至 17 日深夜全深圳市禁止飛行無人機。
香港去年爆發反送中示威、延續至今年反《港區國安法》遊行，衝擊香港、深圳特區經濟，根據近日中國中央發布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（ 2020－2025 年）》內容，港媒分析中央將加大深圳開放，並將經驗應用至全國，強調開放」主要原因為應對美國的撤資、金融脫勾。該方案的成果時間表訂在 2022 年，至 2025 年要完成試驗任務給全中國作為示範。

方案內容包括，加強改善吸引外資的營商環境；支持符合條件的在深圳境內企業赴境外上市融資；持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試；實施高層次科技人才定向培養機制，為中國技術自力更新做準備；加快完善技術成果轉化相關制度，培育中國的技術體系。

香港林鄭月娥今（ 12 ）日宣佈延後年度《施政報告》，表示希望獲得更多中央支持，讓內容更加具體，且現時的香港需要強力支持復甦，並表示今日就會率團至深圳出席慶祝大會，是《港區國安法》實施以來林鄭月娥首次會面習近平。而習近平目前抵達深圳的時間各界消息都有所差異，目前還不確定會單獨還是公開場合與港澳特首會見。

香港經濟日報》推測，習近平南巡是為了突破美國圍堵。在美中角力升級、國境環境嚴峻的背景下，習近平出席應會藉此機會，視察粵港澳大灣區發展，有評論將習近平和 1992 年鄧小平南巡類比。1989 年六四事件後，西方國家對中國進行聯合制裁，87 歲的鄧小平一路考察武漢、深圳、珠海、上海等地，行程 6 千多公里，歷時 35 天，並發表了《關於傳達學習鄧小平同志重要講話的通知》強調堅持社會主義、改革開放、發展經濟的重要性。
和鄧小平時期不同的是，習近平此行，黨內部沒有質疑改革開放的聲音，中國面臨的挑戰，主要來自外部、特別是逐漸惡化的美中關係。美國對中國發動的制裁、禁令，中國可能已加大開放應對美國的保護主義，與美國之外的國家加強合作。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀